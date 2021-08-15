Экономист: Многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с режимом Лукашенко 15.08.2021, 8:00

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Новые санкции США – самые серьезные за все время.

Президент США Джо Байден утвердил введение новых санкций против белорусского режима. Аналитики уже назвали их самым мощным ударом по режиму Лукашенко.

Сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина оценить последствия этих санкций для разных секторов белорусской экономики:

– Это, наверное, самые серьезные санкции, которые были за все время. Стоит заметить, что такие санкции – это достаточно редкое явление для США. В них главное то, что они непросто введены в отношении белорусских предприятий, а как бы имеют вторичный эффект. Те фирмы, которые будут торговать с санкционными белорусскими предприятиями, могут попасть под эти же ограничения. Это означает, что многие российские фирмы призадумаются, прежде чем вступать в какие-то отношения с белорусскими предприятиями.

– Многие эксперты отмечают, что своими мерами США закрывают лазейку секторальных санкций ЕС. Насколько это будет существенным ударом по экономике?

– Сразу полностью оценить я не берусь, но это достаточно серьезный удар. Это как камень, который бросили в воду, а от него расходятся круги.

Многие эксперты уже отметили, что появились сложности с переводом средств на счета белорусских предприятий. Клерк, который сидит в банке, не будет разбираться в деталях, что подлежит санкциям, а что нет. Для него слово «Беларусь» сразу становится токсичным, и он предпочтет где-то перестраховаться, чем получить какие-то проблемы. Поэтому, безусловно, эти санкции будут оказывать очень серьезное влияние на Беларусь.

И бравада со стороны Лукашенко, что «мы тут с Россией можем обойти санкции и развиваться дальше», вряд ли окажется правдой. Я думаю, что обходить санкции Беларуси придется самой, потому что многие предприятия поостерегутся иметь дело с нашей страной.

Конечно, я не думаю, что будут большие проблемы с нефтью или газом. Скорее всего, найдутся какие-то обходные пути, например, через российские или белорусские «прокладки». В целом, я считаю, что у режима в Беларуси будут серьезные проблемы из-за санкций.

– Стало известно, что Литва перекрывает транзит белорусских калийных удобрений. Сильный ли это удар по экономике Беларуси? О каких потерях пойдет речь?

– Безусловно, это сильный удар, потому что самый удобный и дешевый способ экспорта калийного удобрения через Литву. Не даром в Клайпеде построен терминал, который частично принадлежит объединению «Беларуськалий».

На самом деле, это двойной удар. С одной стороны, придется отправлять калийные удобрения через российские порты, что дороже. С другой стороны, будет простаивать терминал, а это удар и по литовской железной дороге, и по Клайпедскому порту. Однако я все такие думаю, что удар по «Беларуськалию» будет более чувствительным.

– Под санкции попал и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Как вы думаете, могут ли санкции заставить российский бизнес и правительство отказаться сотрудничать с Беларусью из-за возможности тоже попасть под ограничения со стороны Европы и США?

– Понимаете, здесь однозначного ответа дать нельзя, потому что российский бизнес, точно так же как и белорусский, подконтрольный. Если Путин скажет что надо, то будут искать какие-то обходные пути, варианты. Но если Путин закроет глаза, мол, это вопросы бизнеса, решайте как хотите, то, безусловно, многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с Беларусью.

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