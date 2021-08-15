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Талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана

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  • 15.08.2021, 17:37
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Талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана
Фото: Reuters

В тюрьме Пул-э-Чархи находились до пяти тысяч заключенных.

Боевики движения Талибан освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи, передает korrespondent.net.

Как видно из видео, которые публикую в соцсетях, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.

Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.

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