Талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана

Талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана1
- 15.08.2021, 17:37
- 3,610
В тюрьме Пул-э-Чархи находились до пяти тысяч заключенных.
Боевики движения Талибан освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи, передает korrespondent.net.
Как видно из видео, которые публикую в соцсетях, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.
NEW:— FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021
Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc
По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.
Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.