Дмитрий Губерниев поддержал Кристину Тимановскую 2 2.08.2021, 19:47

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Дмитрий Губерниев

Российский спортивный комментатор прокомментировал скандал вокруг белорусской легкоатлетки.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на сторону белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, пишет News.ru.

– Интересы спортсменов должны стоять во главе угла, — заявил Губерниев во время прямой трансляции с соревнований по легкой атлетике.

Он также подчеркнул, что Тимановской было бы сложно бежать эстафету 4×400. Нельзя заставлять спортсменов выходить на соревнования, к которым они не готовились, уверен комментатор.

Тимановская 2 августа должна была принимать участие в пятом квалификационном забеге на 200 м в рамках Олимпиады-2020.

В воскресенье, 1 августа, по сообщению пресс-службы НОК, спортсменка была отстранена от участия в Играх в связи с "эмоционально-психическим состоянием".

Девушка, ранее раскритиковавшая спортивное начальство после внезапного назначения ее на эстафету, попросила помощи у МОК, заявив, что на нее оказывается давление и что ее насильно пытаются вывезти из страны.

Версию НОК бегунья назвала "враньем".

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