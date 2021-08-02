Как Лукашенко опозорили в Токио 1 Владислав Гирман

2.08.2021, 22:59

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фото: kristi_timanovskaya/Instagram

Белорусская спортсменка отказалась подчиняться приказу сумасшедшего диктатора.

Лукашенко аккурат под годовщину начала протестов против режима снова угодил на первые полосы мировых СМИ.

Но не из-за, собственно, этой годовщины. Точнее, косвенное отношение к скандалу, в который вляпался Минск, она безусловно имеет.

Режим Лукашенко вновь попытался провернуть свою схему по похищению человека. Только на этот раз не на территории Беларуси, а в Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры.

И если Романа Протасевича белорусские силовики смогли пленить, то с бегуньей Кристиной Тимановской не вышло.

Накануне 24-летняя спортсменка поставила на уши пропагандистов Лукашенко своим откровенным видеокомментарием в соцсетях о халатности белорусских спортивных чиновников, которые не обеспечили некоторым олимпийцам должное количество допинг-тестов, в результате чего те не смогли попасть на Игры.

Олимпийский комитет Беларуси, как показалось его членам, нашел отличный выход из ситуации. В лучших традициях режима Тимановской распорядились по своему разумению, поставив атлетку без ее ведома на эстафету 4х400 м, несмотря на то, что она выступает в категории спринт.

На ее возмущение власти Беларуси отреагировали еще жестче — приказом явно авторства Лукашенко собирать вещи и возвращаться на родину.

В сети, в YouTube-канале "Ник и Майк", 1 августа появилась аудиозапись разговора главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и начальника национальной команды в этом виде спорта Артура Шумака с Тимановской.

Они убеждали спортсменку, что та совершила глупость, позволив себе критику в адрес спортивного руководства; и, мол, лучшим вариантом для нее, если она хочет выступать за Беларусь, будет сейчас вернуться домой и "не дергаться", не быть "мухой".

"Знаешь, как когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, тем больше она запутывается", – сказал один из чиновников.

Беседа эта, откровенно говоря, сама по себе неприятна. Шумак и Моисеевич давили, манипулировали, запугивали Тимановскую, игнорируя ее аргументы. В итоге девушку, прямо сказавшую, что уже не считает возможным выступать после такого за сборную, довели до слез.

Казалось, им удалось ее сломить. Но нет. В день отъезда, когда ее принудительно отвезли в аэропорт, Тимановская оказалась не мухой — попросила о помощи полицию Токио и написала в Telegram, что возвращаться в Беларусь не намерена.

Забег самаритян

Понятное дело, что никто Тимановскую отбивать у полицейских, окруживших ее кольцом, не собирался.

Также спортсменка добилась максимального резонанса, опубликовав видеообращение к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи.

В МОК уже заявили, что изучают этот инцидент, а с Тимановской связались множество различных международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В общем, Тимановская пошла ва-банк и выиграла. По крайней мере пока. Она под защитой японских властей и, по словам спортсменки, чувствует себя в безопасности.

Также под свое крыло ее взять — предоставить убежище — выразил готовность и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, премьер-министр Словении Янез Янша и польский МИД.

В понедельник, 2 августа, Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности сообщил журналистам о том, что Тимановская подала уже документы на предоставление политического убежища в Польше.

Спортивный авторитаризм

Проблема в том, что в Беларуси у Кристины Тимановской осталась семья, маленький ребенок. И это дает Лукашенко рычаги давления на бегунью-бунтарку. Которая, к слову, не входит в число белорусских спортсменов, подписавшихся под скандальным письмом в поддержку Лукашенко.

С одной стороны, инцидент привлек уж больно много внимания, и есть вероятность того, что режим по крайней мере пока, не будет пытаться давить на Тимановскую.

С другой стороны, Лукашенко уже демонстрировал пренебрежение к международному праву и правам человека в целом, спуская с цепи силовиков, захватывая самолет европейской компании и давай команду насильно вывезти проштрафившуюся спортсменку на родину.

Белорусский диктатор действительно считает своим имуществом не только заводы или фермы, но и людей. И относится к ним соответствующим образом.

Отличной иллюстрацией тому служит его "экспертные комментарии" по поводу отсутствия медалей у олимпийской сборной, озвученные им до демарша Тимановской — в четверг, 29 июля.

На заседании, посвященном кадровым назначениям, он, в частности, нашел, как объяснить низкий показатель олимпийской сборной, кстати, рекордно малочисленной (108 атлетов): виноваты сами атлеты.

Они, по словам Лукашенко "не голодные", им не нужны почести, деньги, квартиры, дома, машины от государства.

А дальше автократа понесло: "Посмотрите на эти африканские страны — разрушенные страны, — пояснил Лукашенко. — <…> Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем".

Следуя логике Лукашенко, спортсмены из первой пятерки по количеству медалей — тоже голодные. А это сборные Китая, США, Японии, Австралии, а также россияне, которых страсть к допингу довела до поражения в олимпийских правах.

Так что определенно проблема не в "голоде" к движимому и недвижимому имуществу, а в том, что в Беларуси при Лукашенко в принципе некомфортно жить человеку, который не намерен менять свои права и достоинство на хлебные крошки. Что и показал пример Кристины Тимановской.

Белорусский режим деградировал до такой степени, что из страны бегут спортсмены и другие выдающиеся персоны.

Теперь Беларусь благодаря усилиям Лукашенко окончательно закрепилась на одном уровне с Ираном, Сирией, Камеруном, Эритреей.

Из этих стран в свое время тоже бежали спортсмены. Иран лишился дзюдоиста Джавада Маджуба, теперь принесшего серебряную медаль Монголии, а также бронзового призера Олимпиады-2016 Кимии Ализаде (тхэквондо). Она в Токио сейчас выступает за сборную беженцев, созданную МОК; как сирийская пловчиха Юсра Мардини и эритрейский бегун Тахловини Габриесос.

Кристина Тимановская вряд ли, конечно, войдет в эту сборную, поскольку та же Польша уже изъявила готовность предоставить ей возможность продолжить профессиональную карьеру у себя.

Но явление симптоматичное. И тем оно значительнее, поскольку является отличным напоминанием о преступлениях режима в ответ на акции протеста сограждан, которые начались в ночь на 10 августа 2020 г.

Демарш Тимановской служит отличным информационным сопровождением недавнего визита Светланы Тихановской в Белый дом, где она получила обещание президента США Джо Байдена не оставить белорусов без помощи.

Эти события обуславливают и определяют текущее политическое положение Лукашенко. Хотя, в принципе, эти две женщины со схожими фамилия лично для режима не представляют никакой опасности. Он изгой на иждивении у другого диктатора — Владимира Путина. И от решений президента России зависит его политическая карьера, если таковой ее можно назвать.

Владислав Гирман, dsnews.ua

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