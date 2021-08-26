Путин и «аттракцион неслыханной щедрости» 2 26.08.2021, 10:42

3,400

Фото: EPA

Меры Кремля крайне неэффективны, даже с точки зрения подкупа.

Президент РФ Владимир Путин накануне предложил выплатить по 15 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов и курсантам военных училищ, сообщают СМИ. Кроме того глава государства инициировал на ближайшие два года индексацию зарплат военнослужащих и силовиков выше уровня инфляции.

Ранее Путин озвучил планы выдать после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре, те же 15 тысяч рублей военнослужащим и 10 тысяч пенсионерам. Свои инициативы президент всякий раз обнародовал на предвыборных мероприятиях «Единой России». Все выплаты будут единовременными.

Андрей Нечаев: «Левой рукой правительство обирает пенсионеров, а потом делает такой “широкий” жест»

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что он всегда выступал за то, чтобы прибавить денег пенсионерам, поскольку это «самая обездоленная часть российского населения». Однако что касается военных и особенно силовиков, то здесь, по его мнению, много вопросов. «Мы сейчас вроде бы ни с кем не воюем, и военнослужащие не сидят в окопах на передовой, – добавил он. – Про силовиков и говорить нечего. Как представляется, в гораздо большей степени материальное вспомоществование требуется учителям и другим бюджетникам. В общем, суть предложения ясна, но его, с моей точки зрения, трудно морально оправдать».

Понятно, что «аттракцион неслыханной щедрости» – явно предвыборный ход, констатировал Андрей Нечаев. По его словам, в этой связи надо, чтобы центральная избирательная комиссия посмотрела, не нарушает ли изложенная президентом инициатива законодательство, и нет ли здесь подкупа избирателей. «Ведь Путин вполне мог выступить со своим предложением и раньше – например, на заседании правительства, а он почему-то сделал это на съезде «Единой России», в самый разгар предвыборной борьбы. Более того, потом государственные СМИ старательно показывали интервью лидеров правящей партии, которые говорили, что вот, мол, мы с президентом решили осчастливить народ... Безусловно, это выглядит не слишком корректно».

Экс-министр предположил, что обещание выдать субсидии вызвано тем, что по объективным замерам рейтинг «Единой России» находится «где-то в районе плинтуса»: «Поэтому власть мечется. С одной стороны, закатывают в асфальт оппозицию, объявляют иностранными агентами и создают препятствия для работы еще оставшимся в России независимым СМИ и журналистов. Но все равно им явно тревожно. Поэтому они придумывают все новые и новые ходы, чтобы попытаться хоть каким-то образом – не только за счет фальсификаций – обеспечить победу партии власти».

При этом, в целом, ситуация с пенсиями унизительная, и предполагаемая выдача пособий это лишь оттеняет, утверждает экономист. «Не надо забывать и о том, что пенсионерам длительное время не индексировали пенсию. Кроме того в результате повышения пенсионного возраста многие лишились существенного подспорья. Не говорю уж про многолетнюю заморозку накопительной части пенсии. В общем, получается, что левой рукой правительство обирает пенсионеров, а потом делает такой «широкий» жест», – резюмировал Андрей Нечаев.

Борис Кагарлицкий: «Эти меры крайне неэффективны во всех отношениях – даже с точки зрения подкупа»

В свою очередь директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что этот жест российской власти демонстрирует ее крайнюю скупость по отношению к согражданам в сочетании с неэффективным подходом к решению насущных задач. «Тут важно даже не то, что это можно рассматривать как подкуп избирателей (хотя я, как и многие другие эксперты, тоже склоняюсь к такому выводу), – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Главное – вместо того чтобы системно решать накопившиеся социальные проблемы, власть отделывается разовыми выплатами отдельным группам населения, которые, к слову, и пострадали-то от спущенных сверху реформ и, в целом, от проводимой режимом политики. В результате, естественно, ничего к лучшему не меняется».

Мелочность озвученного президентом решения особенно заметна на фоне того, что в условиях пандемии по всему миру гражданам выплачиваются, причем систематически, большие суммы денег, подчеркнул политолог. «Но, повторюсь, наша власть отличается не только скаредностью, а еще и крайней неэффективностью действий. Деньги, которые они собираются выдать, не способны улучшить положение конкретных людей. Фактором оживления внутреннего рынка это тоже не станет по определению. Словом, экономический эффект от подачек будет нулевой, а нагрузка для бюджета все равно получится довольно существенной».

Почему в число привилегированных групп населения попали военнослужащие, и тем более силовики, тоже понятно, рассуждает Борис Кагалицкий. «Власть все больше и больше опирается на силовой ресурс. К тому, судя по всему, еще и побаивается нелояльности в рядах вооруженных сил. Но опять-таки купить их лояльность за 15 тысяч рублей на душу не реально. Короче, эти меры крайне неэффективны во всех отношениях – даже с точки зрения подкупа», – заключил директор Института глобализации и социальных движений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».