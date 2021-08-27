Обстановка на ОАО «Беларуськалий» накаляется 27.08.2021, 8:20

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На рудоуправлениях начали проводить собрания, уговаривая шахтеров «затянуть пояса».

По последней информации, поступающей в стачком ОАО «Беларуськалий», отечественный калийный гигант начал активную подготовку к перевалке калия через порт в Мурманске из-за безысходности.

Ставка делается именно на это направление, поскольку только там, по не подтвержденной информации, имеются специальные насыпные терминалы, которые можно будет арендовать и использовать для перевалки калия. Открытым остается вопрос о том, какова будет их пропускная способность.

Видимо, для руководства ОАО ситуация с ближайшими портами в Ленинградской области прояснилась окончательно и бесповоротно – там насыпных терминалов в необходимом количестве нет вообще, а, следовательно, возможность для перевалки калия через эти порты отсутствует.

Имеющиеся терминалы в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга использует основной конкурент «Уралкалий» для доставки своей продукции конечному потребителю. Мажоритарным акционером калийной компании «Уралкалий» является Дмитрий Мазепин.

За несколько дней до объявления четвертого пакета европейских санкций Мазепин, который является еще и владельцем химической компании «Уралхим», получил кредит в размере $1,5 млрд. от группы из 18 банков, включая ING Bank, Société Générale и Natixis, а также Альфа-банк и Сбербанк, который поможет поддержать экспансию бизнеса «Уралкалия» на ниши ОАО «Беларуськалий».

Вся же оставшаяся инфраструктура портов Ленинградской области заточена под перевалку исключительно сырой нефти и нефтепродуктов, а до порта в Калининграде нужно добираться через всю ту же вражескую Литву. Кстати, порт в Калининграде активно используется все тем же конкурентом – «Уралкалием».

Очевидно, принято решение идти до конца в противостоянии с «западными заговорщиками» и ломать всю многолетнюю логистику в ущерб предприятию. При этом, очевидно, принято решение практически полностью разорить собственный терминал в порту Клайпеды, 30% акций которого принадлежат ОАО «Беларуськалий».

Потери же для литовских перевозчиков составят 20 000 000 евро, но, судя по всему, там уже проработано решение о компенсации этих потерь, поскольку литовские уполномоченные лица твердо заявляют о том, что перевалка калия через Клайпеду в декабре будет остановлена из-за санкций США.

А пока литовцы, совместно с поляками и латышами, активизируют свои усилия в борьбе с мигрантами синепалого деда и его же контрабандой сигарет. В ситуацию уже вмешалось руководство НАТО.

На рудоуправлениях ОАО уже начали проводить собрания, основной целью которых является информирование о том, что уже с сентября придется очень туго затягивать пояса в связи с тем, что перевалку калия необходимо будет налаживать через терминал в Мурманке.

В администрации уже начата работа по урезанию различного рода доплат и надбавок, компенсаций и выплат, а специалистам по технике безопасности и охране труда, по поступившей информации в стачком, уже поставлена задача в десятки раз увеличить количество рейдов по производственной территории, с целью увеличения выявления случаев нарушения техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, с последующим депремированием рабочих и их непосредственных руководителей за таковые нарушения.

Таким образом, «резать» в финансовом отношении, будут абсолютно все…. Будут резать и бюджеты по закупкам нового оборудования, инструмента и комплектующих, а с этим, в последние годы, у ОАО и так было совсем плохо – станет еще хуже. Затронет все это и социальную инфраструктуру ОАО.

Вдобавок к вышесказанному, хотелось бы отметить, что у стачкома имеется информация о том, что среди работников ОАО имеют место увольнения по собственному желанию из-за тяжелой психологической обстановки на предприятии и тяжелых условий работы.

Если кто-то еще не просветился по данной ситуации, то поясняем и напоминаем. В схему с Мурманском, если «российские братья» дадут добро, нужно, очевидно, будет значительно вкладывать и вкладывать:

инвестирование в дополнительные портовые производственные мощности, строительство дополнительной транспортной инфраструктуры, строительство дополнительных складских мощностей, покупка или аренда, если таковые имеются в наличии, дополнительных вагонов (нужно в 3-4 раза больше, поскольку оборачиваемость для Клайпеды 4-5 дней, для Мурманска – 14-18), перезаключение контрактов по новым увеличенным тарифам с российскими перевозчиками и т.д..

Но самое главное, что Мурманск является самой крупной гаванью в мире, которая находится за полярным кругом. Расположена она на берегу Баренцева моря на Кольском полуострове. Порт в Мурманске имеет свойство замерзать в холодные зимы. В такие моменты суда проводятся при помощи ледоколов и буксиров, что, в свою очередь, приводит к дополнительным финансовым затратам. Если какую-то логистику на первоначальном этапе и удастся отладить, то нерешенные вопросы по вышеизложенным направлениям могут привести к недопоставкам продукции ОАО до конечного потребителя, что приведет к дополнительным финансовым издержкам. И это на фоне того, что ОАО «Беларуськалий» уже испытывает трудности с валютой из-за санкций, а потому начал переводить все расчеты в евро и юани, пытаясь уйти от доллара.

Таким образом, перевалка калия через Мурманск вызовет увеличение расходов на его транспортировку по всем параметрам. По условиям заключаемых контрактов, именно ОАО возлагает на себя расходы за транспортировку. Увеличение расходов на транспортировку вызовет удорожание себестоимости тонны калия, производимого ОАО «Беларуськалий», а, следовательно, и ее стоимости на мировом рынке. Т.е. наше отечественное ОАО не сможет больше заниматься демпингом общепринятой мировой рыночной цены, как это делало раньше, и быстро заключать контракты на выгодных для себя условиях с основными покупателями калия – Китаем, Индией и Бразилией. Из-за значительных финансовых вложение в «Мурманский схематоз» цена на тонну калия ОАО Беларуськалий» станет выше, чем у основных конкурентов. У отечественного производителя калия просто станет невыгодно его покупать, и покупатель пойдет к конкурентам.

Вот в ОАО и задумались об экономии денежных средств и сокращении расходов по всем направлениям.

А теперь самое интересное. 22 апреля 2013 года компания «ЕвроХим» приобрела 47,67 % акций Мурманского морского торгового порта. На апрель 2013 года 49,86 % акций порта принадлежало компании СУЭК. Обе данные компании подконтрольны российскому предпринимателю Андрею Мельниченко. Как уже упоминалось ранее, Мельниченко входит в топ-10 самых богатых людей России с состоянием 18,8 млрд долларов. Мельниченко является конечным бенефициаром «Еврохима», один из основных видов бизнеса которого – это как раз удобрения. Иными словами, Мельниченко производит удобрения и через собственный порт в Мурманске осуществляет их перевалку. А тут приходит конкурент с протянутой рукой…

И это все без учета наложения возможных вторичных санкций со стороны США на вышеупомянутые российские компании в том случае, если они втянутся в «мурманский схематоз» ОАО «Беларуськалий». Кроме того, если санкции будут вторичного применения, то для реализации калия понадобится создавать фирмы прокладки, что приведет к удорожанию себестоимости продукции ОАО на 30-40 %.

С «праздником» вас, шахтеры! С потрясающими результатами для вашего предприятия!

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