Российские пропагандисты в Афганистане работают по предсказуемым нотам 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

27.08.2021, 15:27

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Следующим будет призыв ввести в страну войска РФ?

Вчера с утра по новостным лентам прошла информация, что ИГИЛ намерена совершить теракт в аэропорту Кабула. ИГИЛ, которая в Афганистане в последние годы практически исчезла.

Параллельно позавчера в Кабул прибыли так называемые военные корреспонденты “Комсомольской правды”, в частности, Александр Коц. Напомню, что КП находится под курирование МО РФ, а Александр Коц не столько военный корреспондент, сколько кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Очевидно, что в ближайшее время в районе аэропорта в Кабуле могут произойти провокации либо трагические события, присутствие на которых российских стервятников с камерами будет логичным и закономерным.

Проблема в том, что эти удары могут быть направлены, в том числе и против украинцев, что позволит российской пропагандистской машине с новой силой запустить ИПСО “Украина бросила своих граждан в Афганистане”, только этот раз, добавляя “на верную смерть”.

И вот, пошла информационная волна от Коца против украинцев, которые пока еще не эвакуировались из Афганистана, по предсказуемым лекалам. Только Коц забыл напомнить, что Россия начала эвакуацию своих граждан из Афганистана только на 10-й день, в то время как Украина ее уже проводила. Да и не понятно вообще, зачем было России эту эвакуацию проводить, ведь российский посол в Афганистане называл талибов “нормальными мужиками”.

Александр Коц и Ко настолько предсказуемые, в своих ИПСО, что читаются буквально по пальцам на раз-два. Кстати, следующим должен быть ход: “Путин, введи войска в Афганистан! Путин помоги Талибан победить ИГИЛ!”

Наблюдаем!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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