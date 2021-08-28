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Новый магический фронт против «Талибана»

  • 28.08.2021, 12:01
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Новый магический фронт против «Талибана»

В соцсетях появилась необычная инициатива.

Противостоять талибам, захватившим власть в Афганистане, пытаются даже ведьмы. Они собираются на сервере Discord, - сообщает vice.com (перевод — korrespondent.net). И ведут оживленную дискуссию.

Чем же грозит "Талибану" магия?

Цифровой шабаш

"Я уже отправила небольшое пожертвование, и оно послужит эфирной базой для моей работы, - говорит в чате одна из ведьм. - Если у вас нет денег для пожертвований, вы можете сосредоточиться на моем".

После захвата Афганистана "Талибаном" группа ведьм решила собраться онлайн, чтобы сражаться с этой группировкой и помогать афганцам.

"Как вы все знаете, Афганистан находится в очень тяжелой ситуации, и многие из нас готовят ритуалы и совершают заклинания, чтобы помочь облегчить человеческие страдания, которые там происходят", - гласит закрепленный пост в Discord-канале ведьм.

Собирающиеся в группе люди считают, что "Талибан", каким бы ужасным он себя не проявлял, духовно очень осведомлен и регулярно предпринимает шаги, чтобы рассеять, отразить и ослабить магию.

"У них есть собственные данные и ритуалы, которые могут как минимум нейтрализовать нас, а в худшем - нанести вред нашему духовному "я"", - говорится в сообщении, описывающем миссию группы.

У шабаша есть место, где они могут представиться, канал для объявлений и еще один, объясняющий роли модераторов. Настоящая работа ведется на каналах проклятия и защиты, где шабаш собирается, чтобы обменяться идеями о том, как использовать заклинания для нападения на руководство "Талибана" и защиты уязвимых людей в Афганистане, - пишет vice.com.

Джихадисты думают о другом

Пока над ритуалами против талибов думают в соцсетях, их победа в Афганистане дает мощный сигнал джихадистам во всем мире.

Лидер ХАМАС, исламистской группировки, контролирующей сектор Газа, Исмаил Хания стал первым, кто на "официальном дипломатическом уровне", если такой, конечно, есть у террористов поздравил "Талибан".

В сирийской провинции Идлиб, оккупированной группой Хаят Тахрир аш-Шам, предположительно связанной с Аль-Каидой, боевики провели парад и раздавали пахлаву на улицах. Трехдневные празднования были объявлены в районах на юге Сомали, контролируемых еще одним филиалом Аль-Каиды — Аш-Шабаб. А в социальных сетях джихадисты со всего мира делились праздничными мемами.

Возвращение Талибана к власти в Афганистане, несомненно, стало для боевиков самым громким моментом с тех пор, как Исламское государство создало халифат в западном Ираке и восточной Сирии в 2014 году. Впервые после поражения Советского Союза в Афганистане в 1989 году исламисты отняли страну у сверхдержавы.

Что это означает на практике, будет зависеть от того, как обстоят дела в Афганистане, насколько хорошо моральный дух превратится в победу на местах и как отреагируют страны, на которые нацелены джихадисты.

Общее происхождение и вера, а также общая приверженность высокой цели и варварской тактике не делают мировых джихадистов единым фронтом. Афганская ветвь ИГ в течение многих лет ведет ожесточенную войну с талибами на востоке Афганистана. И враждебность этих группировок взаимна. Однако Исламское государство является исключением.

Талибы снова могут позволить Афганистану стать плацдармом для других джихадистов. По оценке ООН, в стране может быть от 400 до 600 членов Аль-Каиды, многие из которых укрываются талибами.

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