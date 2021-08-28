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Ученые: Вакцинация защищает от постковидного синдрома

  • 28.08.2021, 16:14
Ученые: Вакцинация защищает от постковидного синдрома

Вакцинироваться следует через полгода после коронавируса, но можно и раньше.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может улучшить состояние пациентов во время постковидного синдрома, пишут «РИА Новости».

В ведомстве заявляют, что вакцинация от COVID-19 переносится людьми с постковидным синдромом так же, как и теми, у кого этого синдрома нет. Кроме того, утверждается, что прививка может даже улучшить состояние пациента.

По словам зама директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в пользу этих заявлений говорят исследования.

- Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние (пациента - Прим.) может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома, - заявил российский эксперт.

Горелов еще добавил, что вакцинироваться следует через полгода после коронавируса.

- Титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней после болезни. У большинства через 4 - 6 месяцев данный показатель достигает минимума. Имеет смысл дождаться этого момента для вакцинации. Но, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не произойдет, - пояснил он.

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