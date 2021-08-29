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Хунта выбрала путь — позориться до конца

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  • 29.08.2021, 15:15
  • 10,828
Хунта выбрала путь — позориться до конца

Внешние черные лебеди уже прилетели, ждем внутренних.

В Минске находится миссия ИКАО, которая должна расследовать все обстоятельства посадки рейса компании Ryanair в мае этого года, в результате которой хунта непроизвольно реализовала операцию «чистое небо», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

По данным источников телеграм-канала, основная задача представителей хунты - завалить миссию большим объемом никому не нужной информации и тем самым сорвать или хотя бы замедлить ход расследования.

В эту логику вписывается посещение массы ненужных объектов и организаций. Даже с Романом Протасевичем хотели заставить поговорить. С одной стороны, абсолютно непонятно зачем слушать человека, который скажет, что его хорошо кормят, и он был не против посадки самолета в Минске. А с другой в очередной раз сами подтвердили, что захват самолета был именно захватом самолета с целью захвата конкретных лиц.

Также миссию снабдили 50 папками информации на русском языке. Масса макулатуры, как мы уже писали, направлялась в ИКАО и ранее, где предсказуемо отправилась в мусорку. Там же окажутся и очередные 50 папок ведомственных инструкций и описаний аэропорта.

Комиссию волнует абсолютно другое - хронологическая последовательность событий и ее сопоставление с данными, полученными от иных источников.

А вот здесь изначально миссия белорусской стороны невыполнима.

В первые несколько недель было дано слишком много пресс-конференций с попытками оправдать собственное преступление и сварганить новую правдоподобную версию, потому что предыдущая очень быстро разваливалась.

Ездить по ушам беларусские чиновники и военные и гражданские умеют, только стройного хора не получается. А это означает лишь одно - вывернуться не получится. И факт останется таким же фактом, каким он, собственно говоря, и являлся изначально. Самолет был принудительно и безосновательно направлен на посадку в Минск с целью захвата Романа Протасевича, который сейчас уже кто угодно, но только не международный террорист, «который убивал русских на Донбассе».

Параллельно белорусская сторона очень хочет вытянуть из ИКАО, а что же сказали пилоты того самого рейса. Еще лучше - заполучить этих самых пилотов «на дружескую беседу» в каких-нибудь застенках, где они срочно должны выучить версию о том, что они являются агентами 15 разведок мира и готовились к операции 26 лет, сменяя один сценарий революции на другой, пока не прошли все семь стадий. Ну, или что-нибудь в этом роде.

Что ж, вместо того, чтобы признать вину, выбран путь - позориться до конца. Осенью расследование завершится без громких заявлений, но с установлением вполне себе конкретных фактов, которые, как известно, «упрямая вещь». И отвечать за содеянное придется, равно как и за неуклюжую попытку детского вранья.

Кстати, рекомендуем ИКАО напомнить белорусской хунте, что трубы и прочие высотные объекты должны быть раскрашены исключительно в бело-красные цвета, а то ведь даже чистое небо можно признать абсолютно небезопасным для полетов.

Так что белорусское небо заполнится самолетами еще не скоро. Ситуация, кстати, настолько плохая, что при всех контактах по линии ситуации с мигрантами на границах, хунта предлагает разменять прекращение потоков на допуск «Белавии» в зарубежные воздушные пространства.

Перспективы такого торга - нулевые, кроме того, что соседи получают четкое доказательство, кто отвечает за нелегальную миграцию в центре Европы. Выходка с «Райнэйр» стала одним из внешних черных лебедей, ждем внутренние. Тик-так.

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