Белорусские хоккеисты нанесли контрольный удар по Таракану 5 29.08.2021, 20:58

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Хоккеисты пролетают мимо Олимпиады.

В решающем матче за путевку на Олимпиаду в Пекин сборная Словакии нанесла поражение команде Беларуси со счетом 2:1.

Белорусская команда не может попасть на Олимпийские игры уже 12 лет.

СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

БЕЛАРУСЬ: Тэйлор (Кульбаков); Сапего — Бэйлен (А), Комаров — Стась (А) — Шарангович (К); Лисовец — Соловьев, Принс — Паре — Платт; Готовец — Колячонок, Буйницкий — Протас — Кодола; Коробов — Еременко, Павлович — Усов — Демков.

СЛОВАКИЯ: Конрад (Рыбар); Маринчин — Ярош, Юрчо — Гривик — Цегларик; Черешняк — Гернат, Лантоши — Ружичка — Поспишил; Грман — Княжко, Дане — Студенич — Гудачек; Немец — Дялога, Григер — Роман — Слафковски.

ШАЙБЫ: 1:0 — Цегларик (Гривик, 4.38 — бол.). 1:1 — Шарангович (21.07). 2:1 — Гудачек (Черешняк, 57.43, п.в.).

ГРУППА D: Словакия — 9 очков (3 матча), Беларусь — 3 (3), Австрия — 3 (3), Польша — 3 (3).

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