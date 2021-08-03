США отправляют россиян за визами в другие страны 8 3.08.2021, 8:41

4,380

Посольство в Москве оказывает консульские услуги только в чрезвычайных ситуациях для американцев.

Посольство Соединенных Штатов в Москве рекомендовало гражданам России обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах. Об этом сообщил ТАСС.

Как пояснили дипломаты, это связано с сокращением штата дипломатической миссии в соответствии с установленным Россией запретом на найм россиян.

"На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы", - пояснил представитель дипмиссии.

Он же посоветовал россиянам за визами обращаться в посольства или консульства США за пределами России.

"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг", - добавил он.

В апреле российские власти запретили США нанимать сотрудников из России или третьих стран.

Ранее сообщалось, что власти США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».