Джерси Захарова убрали с «Минск-Арены», «Чижовка-Арены» и катка в парке Горького 6 6.08.2021, 12:58

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Что происходит?

Джерси с фамилией экс-главного тренера сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова убраны с «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».

Об этом сообщил бывший секретарь минского «Динамо» Роман Шевцов. По информации tribuna.com, джерси с фамилией Захарова убрали также с катка в парке Горького.

Напомним, джерси Захарова под сводом «Минск-Арены» появилось в январе 2018 года. Последним местом его работы была национальная сборная Беларуси по хоккею. В июне 2021 он покинул пост главного тренера. При нем на ЧМ-2021 сборная финишировала на последней строке в своей группе, набрав 4 балла в 7 поединках.

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