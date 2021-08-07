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Ароматный Шойгу

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 7.08.2021, 9:22
  • 2,962
Ароматный Шойгу

Он пошел в народ.

Генерал, никогда не служивший солдатом.

Номер один федерального списка «Единой России», оборонный министр Шойгу встретился с рабочими Красмаша.

Сообщил, что информационные подразделения из Риги, Таллина и Варшавы, распространяют в России слухи, от которых исходят «не лучшие ароматы».

Но есть телеканал «Звезда» и газета «Красная звезда». Оттуда отлично пахнет!

Интересно, сколько рабочих Красмаша после встречи с Шойгу бросятся вдыхать шойгинские медийные ароматы?

В нашей стране не нужно знать тайны, питаться слухами. Довольно просто смотреть на то, что происходит и делать выводы. Неприятная для властей правда лежит здесь на поверхности. Это – самая страшная тайна российского начальства.

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