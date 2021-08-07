Ароматный Шойгу
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 7.08.2021, 9:22
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Он пошел в народ.
Генерал, никогда не служивший солдатом.
Номер один федерального списка «Единой России», оборонный министр Шойгу встретился с рабочими Красмаша.
Сообщил, что информационные подразделения из Риги, Таллина и Варшавы, распространяют в России слухи, от которых исходят «не лучшие ароматы».
Но есть телеканал «Звезда» и газета «Красная звезда». Оттуда отлично пахнет!
Интересно, сколько рабочих Красмаша после встречи с Шойгу бросятся вдыхать шойгинские медийные ароматы?
В нашей стране не нужно знать тайны, питаться слухами. Довольно просто смотреть на то, что происходит и делать выводы. Неприятная для властей правда лежит здесь на поверхности. Это – самая страшная тайна российского начальства.
Телеграм-канал «Серпом По»