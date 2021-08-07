Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок 4 7.08.2021, 14:02

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Теперь будут летать только пустые самолеты для вывоза иракцев домой.

Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок.

Как сообщило Управление гражданской авиации Ирака (ICAA), теперь будут летать только пустые самолеты для вывоза иракцев из Беларуси.

Как сообщило Управление гражданской авиации Ирака (ICAA), теперь будут летать только пустые самолеты для вывоза иракцев из Беларуси.

Управление гражданской авиации Ирака на своей странице в Facebook рассказало о деталях принятого им решения.

«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

«Рейсы из Беларуси будут разрешены только для возвращения иракских граждан, — говорится в заявлении иракского ведомства. — Эти самолеты будут вылетать из Ирака без пассажиров».

Напомним, 5 августа «Иракские авиалинии» сообщили о приостановке рейсов в Минск на неделю.

Из Багдада в Минск летали авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Ранее сообщалось, что в августе рейсы в Минск будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиля и Сулеймании.

С начала этого года на литовско-белорусской границе задержали 4112 мигрантов, это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из задержанных — граждане Ирака: 2797 человек.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта, в пятницу — 0.

Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть из Беларуси в Литву, улетели на родину: в пятницу в Минск за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.

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