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Как изменились симптомы COVID-19 с начала пандемии: новое исследование

  • 1.09.2021, 15:17
  • 3,958
Как изменились симптомы COVID-19 с начала пандемии: новое исследование

Прививка уже первой дозой вакцины от коронавируса сильно снижает шансы проявления симптомов у больного.

Ученые проследили, как симптомы коронавируса меняются с течением времени. Для исследования был взят отрезок времени с апреля 2020-го до августа 2021 года.

Результаты опубликованы в медицинском журнале medrxiv. Специалисты изучили истории болезни 27,7 тысяч жителей Великобритании, которые переболели коронавирусом в этих временных рамках.

В 48% исследованных случаев пациенты испытывали какие-либо симптомы. Они менялись с течением времени, отражая изменения в преобладании того или иного варианта COVID-19.

Также играли роль случайные изменения, например, сезонные эпидемии, открытие школ или начало программы по вакцинации населения.

Изначально большинство жалоб были ограничены классической "четверкой" симптомов – высокая температура, продолжительный кашель, потеря вкуса или обоняния.

После того, как в мае 2021 года стал преобладать вариант Дельта, увеличилось количество инфицированных пациентов, жаловавшихся на головную боль при температуре.

Несмотря на то, что ряд симптомов более выражены с учетом каждого из штаммов, демографической группы или статуса вакцинации, разницу между симптоматикой можно считать небольшой.

При этом прививка уже первой дозой вакцины от коронавируса сильно снижает шансы проявления симптомов у больного.

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