Популярный блогер разоблачил советский миф о «долларе по 67 копеек» 10 10.09.2021, 12:42

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А как было на самом деле?

Сегодня будет очень интересный пост о реальной стоимости доллара в СССР, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Думаю, вы часто слышали со стороны лагеря любителей СССР такие высказывания — «а вот в СССР доллар был по 67 копеек! А сейчас что? В 2013 году 30 рублей был, потом 60 стал, а сейчас и вовсе уже больше 70! Как жить дальше? Вот вернем СССР — и доллар снова станет по 67 копеек, наморозим самого лучшего в мире мороженого, и выскочка Маск еще попросит у нас керосина для своих космических авантюр!».

Разумеется, все россказни о «долларе по 67 копеек» — это один сплошной миф. Или, если быть точным — реальный рыночный курс доллара был совершенно иным и отличался от советских пропагандистских агиток про «67 копеек», и это особенно хорошо стало понятно после 1991 года — когда в страну пришел реальный рынок валюты с реальным спросом и предложением.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираемся с мифом о «долларе по 67 копеек».

Несколько слов о предыстории вопроса

В самом начале поста нужно отделить мух от котлет и сказать, что никакого «свободного рынка валюты», на котором бы определялся реальный рыночный курс, в СССР попросту не существовало. Свободное хождение валюты в СССР было запрещено законом, а торговля ей и даже простое хранение строго каралось советским законодательством; как хорошо кто-то заметил — «в СССР за доллар вы могли получить 67 копеек, от 3 до 15 лет или же высшую меру — по выбору».

Монополией на совершение валютных операций в СССР обладал Госбанк СССР и Внешторгбанк. Долларов в стране было очень немного — они использовались, главным образом, лишь для покупки импортной продукции на рубежом. Курс доллара к рублю устанавливался совершенно произвольно — все равно в стране не было внутреннего рынка валюты, и этот курс не было никакой возможности ни проверить спросом/предложением, ни как-то иначе скорректировать. Это примерно как с розовым единорогом — вы можете сказать, что он стоит миллион долларов, но пока у вас в стране не будет реального рынка розовых единорогов — эта цена остается исключительно «на бумаге», ее нельзя проверить рынком.

Что произошло бы с «курсом в 67 копеек», будь в СССР свободный рынок валюты? Курс начал бы регулироваться естественным спросом и предложением и неизменно вырос бы, а при попытке государства держать курс — в стране расцвел бы черный рынок валюты, а обменники с «официальным курсом» стояли бы пустыми.

Эти вещи я наблюдал воочию, когда в Беларуси в 2011 году в три раза обвалился курс национальной валюты — доллар из тогдашних 3000 рублей стал стоить 9000, и произошло это в одну ночь. В обменниках продолжал оставаться «директивный государственный курс» в 3000 рублей за доллар — из них за несколько часов вымели всю валюту, после чего обменники закрылись на продажу доллара. При этом сдать доллары в обменники было вроде как можно — за них давали те самые «директивные» 3000 рублей, но дураков не находилось — так как на черном рынке за доллар давали по 8-9 тысяч. Позже рынок стабилизировался — банки подняли курсы валют до курса черного рынка.

Собственно, примерно то же самое произошло бы в СССР, показав всю фейковость курса в «67 копеек» примерно за два дня.

Какой же был реальный курс доллара?

А теперь давайте посмотрим, каким в СССР был реальный курс доллара — тот самый настоящий рыночный курс, который определяется лишь спросом и предложением. В СССР существовал подпольный рынок валюты, на котором $1 в 1960-80-е годы стоил около 8-10 советских рублей. Пойманным «валютчикам» с суммой до $25 грозил сроки в 3-8 лет, а если сумма была больше, то и сроки были больше, вплоть до смертной казни — к такой мере наказания в 1961 году приговорили валютчиков Рокотова, Файбишенко и Яковлева.

Именно курс в 8-10 рублей и был реальным рыночным курсом доллара в СССР — за эту сумму нелегальные валютчики были готовы покупать доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим наваром перепродавать их всем желающим уже внутри СССР — собственно, делать ровно то же самое, чем сейчас занимаются банки.

И еще реальность этого курса подтверждает вот что. Средняя зарплата в СССР составляла 140-150 рублей, которые после падения СССР и с приходом рыночной экономики практчиески в течение одной недели превратились в $15-$20 в реальном валютном исчислении — это идеально точно соответствует реальному рыночному курсу доллара к советскому рублю, бывшего в 60-80-е годы «подпольным».

Призраки коммунизма

В общем, если подвести итог — реальный курс доллара формирует только рынок и ничего более. В замкнутой структуре можно рисовать любые курсы валют, но как только система становится частью глобальной экономики и выходит на рынок реального спроса и предложения — то реальность тут же вносит коррективы над всеми фантазиями.

Что интересно, эта простая мысль о формировании курса доллара остается для поклонников СССР совершенно недоступной. Доллар обладает для них каким-то магнетическим, я бы даже сказал сакральным значением — превзойти который нужно во что бы то ни стало. Апофеозом этой глупости стала изданная в 2014 году книжка «Как отважный рубль хитрого доллара победил» — в которой фанаты СССР компенсировали свои моральные травмы, подтерлись долларами и доверху наелись самым вкусным в мире мороженым.

А еще любители коммунизма на полном серьезе обсуждаются также и проекты о «полном запрете доллара», дабы тот своим беспощадно растущим курсом даже и глаза не мозолил — хотя все умные люди понимают, что дело тут вовсе не в «росте доллара», а в падении рубля, и в чем ты его не измеряй — хоть в долларах, хоть в попугаях — результат будет одинаково неутешительным.

Такие дела.

Ну а в комментах напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете, интересно.

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