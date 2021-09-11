Буш, бен Ладен, Шейх Мохаммед: как сложилась судьба главных действующих лиц 11 сентября 11.09.2021, 11:11

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Что о них известно двадцать лет спустя.

Ровно двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, террористы группировки «Аль-Каида» захватили четыре американских пассажирских лайнера. Два самолета протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, еще один — упал в Пенсильвании (пассажиры попытались отбить самолет). Этот теракт стал крупнейшим по числу жертв (погибли три тысячи человек) и во многом предопределил мировую историю начала 21-го века.

В годовщину трагедии сайт zerkalo.io решил вспомнить о главных действующих лицах тех дней (об одном из них, вероятно, вы никогда не слышали) и рассказать об их дальнейшей судьбе.

Фото: Reuters

Джордж Буш-младший, 43-й президент США

Джордж Буш вступил в должность президента США 20 января 2001 года — менее, чем за девять месяцев до терактов. В момент, когда первый лайнер протаранил башню ВТЦ, он был в начальной школе города Сарасота во Флориде. Советники сообщили ему, что в одну из башен врезался маленький двухмоторный самолет. Буш продолжил встречу и направился в класс к детям, где начал читать им книгу «Коза-малютка». Через несколько минут начальник штаба Белого дома подошел к нему и шепотом сообщил, что пассажирский лайнер врезался во второе здание — Америка атакована. Буш продолжил чтение, чтобы не беспокоить детей.

Фото: Reuters

Через несколько минут для Буша в школе подготовили отдельное помещение, откуда он смог выйти на связь с руководством страны. С этого момента отдается приказ закрыть воздушное сообщение над США и поднять в воздух истребители для патрулирования над американскими городами. В это же время Буш делает первое публичное заявление по поводу атаки террористов. После этого он улетает из Флориды — борт номер 1 следует в сопровождении истребителей. Судя по опубликованным расшифровкам переговоров, Буш хотел лететь в Вашингтон, однако служба безопасности предположила, что следующей целью терактов может быть сам президент и направила его на защищенную базу ВВС. «Мы в состоянии войны. Когда мы найдем того, кто это сделал, они не будут в восторге от меня как президента. Кто-то должен за это поплатиться, — сказал в самолете Буш. — Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем не мягким».

Президент США привел армию в состояние повышенной боеготовности DEFCON 3 (как во времена Карибского кризиса). Вечером он прибыл в Белый дом и обратился к нации. Позднее Совет национальной безопасности сообщил о причастности Усамы Бен Ладена и «Аль-Каиды» к нападениям, а также предположил, что талибы и «Аль-Каида» сотрудничают в Афганистане. Буш обратился к директору ЦРУ Джорджу Тенету: «Скажи талибам: мы закончили с ними».

Через несколько дней он прибыл на Манхэттен, где спасатели разбирали завалы, и заявил: «Люди, которые разрушили эти здания, скоро услышат нас».

После событий 11 сентября республиканская администрация Джорджа Буша-младшего провозгласила «войну с терроризмом». Конгресс принял целый пакет «чрезвычайных» законов, которые, в том числе, значительно расширили полномочия спецслужб. У них появилась возможность проводить «допросы с пристрастием», граничащие с пытками, а также пристально следить не только за иностранцами, но и за гражданами страны. Кроме того, США все больше закрывали границы, ужесточался иммиграционный и визовой режим.

Меньше чем через месяц после атаки США вместе с союзниками вторглись в Афганистан, где, по их мнению, укрывался бен Ладен и базировалась «Аль-Каида», и за два месяца фактически уничтожили «Талибан», заставив немногих выживших боевиков укрыться за границей или в горах. В стране под контролем армий НАТО и США установился демократический режим. Однако главную цель — Усаму бен Ладена — США так тогда и не удалось выследить.

Фото: Reuters

Завалы на месте башен-близнецов разбирали около восьми месяцев. В 2006 году на их месте начали строить мемориал погибшим 11 сентября, а также музей. Чуть поодаль стартовало возведения нового Всемирного торгового центра, который стал самым высоким зданием в США.

Фото: Reuters

В 2003 году Буш также инициировал вторжение в Ирак под предлогом поисков оружия массового поражения, которое якобы укрывал Саддам Хусейн, и связей Хусейна с «Аль-Каидой». США вновь сломили сопротивление соперника за короткий срок, однако сама война оказалась достаточно непопулярной у мирового сообщества и среди самих американцев. Тем не менее, в 2004 году Буш переизбрался на второй срок. Одним из важнейших событий этого периода стал ураган «Катрина», обрушившийся на Луизиану. Неудачная эвакуация и множество жертв заметно ослабили популярность Буша. В 2008 году президент США выступил в защиту Грузии во время российско-грузинской войны.

В 2009 году Буш уступил свое кресло Бараку Обаме из конкурирующей Демократической партии. Бывший президент вернулся в родной Техас, где занялся общественной деятельностью и написанием мемуаров. Сейчас Джорджу Бушу-младшему 75 лет.

Усама Бен Ладен, основатель и первый эмир «Аль-Каиды»

Глава «Аль-Каиды» изначально отрицал свою причастность к терактам — 16 сентября 2001 года на телеканале «Аль-Джазира» диктор зачитал его послание, в котором Усама заявлял, что не имеет отношения к произошедшему. Тем не менее, уже в ноябре американские войска обнаружили в Афганистане кассету, на которой бен Ладен, обсуждая с соратниками произошедшее 11 сентября, говорит, что знал об подготовке нападения. Лишь в 2004 году бен Ладен признал, что причастен к теракту, однако не отозвал прошлые заявления по поводу того, что не был его организатором. В 2006 году «Аль-Джазира» передала новое заявление бен Ладена, в котором он впервые открыто признался в подготовке и организации событий 11 сентября. В том же году были опубликованы кадры, на которых Усама обсуждал предстоящие теракты с непосредственным исполнителем.

Фото: Reuters

Сразу после теракта за информацию о местонахождении бен Ладена США предложили 25 миллионов долларов, назвав его и «Аль-Каиду» главными подозреваемыми. В конце 2001 года во время операции США в Афганистане солдаты атаковали пещерный комплекс на восточной границе страны, где скрывался бен Ладен, однако недостаток американских бойцов позволил ему уйти. Вторая попытка захвата главы «Аль-Каиды» произошла в 2007 году: американцы атаковали место встречи лидеров организации в афганском ущелье Тора-Бора, однако среди множества уничтоженных талибов и джихадистов бен Ладена не оказалось.

Новая американская администрация под руководством Барака Обамы сделала ликвидацию бен Ладена одним из свои приоритетов. Еще на предвыборных дебатах в конце 2008 года Обама сказал: «Мы убьем бен Ладена. Мы сломаем „Аль-Каиду“. Это должно быть приоритетом национальной безопасности». В апреле 2011 года Обама отдал приказ об осуществлении тайной операции по пленению или убийству бен Ладена, получившую название «Копье Нептуна». Американцы отреагировали на многочисленные сообщения о том, что глава «Аль-Каиды» скрывается на территории Пакистана, где комфортно живет под охраной местных спецслужб. Однако Пакистан все подозрения отвергал. Тем не менее, 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американскими спецназовцами в своем доме, располагавшемся неподалеку от Пакистанской военной академии в Абботтабаде. Его тело перевезли в Афганистан для опознания, а затем захоронили в море.

Фото: Reuters

Оказалось, что в Пакистане бен Ладен прожил около пяти лет. Для него был возведен огромный комплекс с трехэтажным домом. Жилье он делил с местной семьей и никогда не пользовался интернетом или телефоном, что затрудняло слежку.

«Аль-Каида», вопреки мнению многих экспертов, после гибели Усамы продолжила существование. Сильнее всего она сейчас в Африке, но ее члены присутствуют и в Афганистане. С уходом США после 20-летней военной кампании из Афганистана многие опасаются, что исламистская сеть снова активизируется под крылом талибов.

Дик Чейни, 46-й вице-президент США

Дика Чейни многие эксперты до сих пор считают самым влиятельным вице-президентом США в истории. Именно с ним в первую очередь связался Буш, узнав о теракте и именно на его плечи легли ключевые решения в первые часы после трагедии, пока президент перебирался на защищенную военную базу (сам Чейни находился в подземном бункере в Белом доме).

Вице-президент США дал разрешение ВВС уничтожать все воздушные суда, переставшие выходить на связь с диспетчерами. Он же первоначально организовал патрулирование воздушного пространства над Вашингтоном и Нью-Йорком. Вечером Чейни стал одним из ключевых участников совещания с Бушем в Белом доме, кроме него там присутствовали госсекретарь Колин Пауэлл, советник по нацбезопасности Кондолиза Райс и ряд военачальников.

Фото: Reuters

По мнению журналистов, именно Чейни был одним из главных сторонников жесткого ответа на теракт и беспрецедентных полномочий для США в борьбе с терроризмом. Также Чейни считают одним из инициаторов начала войны в Ираке. Кроме того, уже покинув пост, бывший вице-президент утверждал, что применение пыток в расследовании терроризма было оправданным. «Программа была успешной, абсолютно успешной. Я бы без колебаний одобрил ее вновь», — сказал Чейни в интервью американскому телеканалу NBC. По его утверждению, применение пыток помогло спецслужбам США установить местонахождение Усамы бен Ладена, а также найти других организаторов терактов 11 сентября 2001 года и предотвратить новые террористические атаки на территории США.

Во многом именно эти факторы сформировали неоднозначное отношение к Чейни со стороны общества. Еще больше масла в огонь подлил ряд скандалов коррупционного характера, случившихся с участием вице-президентом США.

Несмотря на переизбрание Буша в 2005 году, отношения между президентом и вице-президентом, по признанию самого Чейни, во время второго срока разладились. После ухода Буша с поста президента из политики ушел и Чейни. Он перенес несколько инфарктов, а в 2012 году дождался очереди на донорское сердце. В 2017 году Чейни высказывался о возможном вмешательстве России в американские выборы, назвав это «актом войны». Сейчас бывшему вице-президенту 80 лет.

Халид Шейх Мохаммед, организатор теракта

Фамилия Мохаммеда появилась в списке подозреваемых в организации практически сразу после теракта. ФБР внесло его в список наиболее разыскиваемых террористов и назначило награду в 25 миллионов долларов за любую информацию о его местонахождении. Именно ему принадлежала сама идея атаки, которую он представил бен Ладену еще в 1996 году. На рубеже 1998 и 1999 года глава «Аль-Каиды» дал Мохаммеду согласие на разработку операции.

Фото: Reuters

В 2002 году Шейх Мохаммед дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», в котором подтвердил, что был организатором операции и назвал себя главой военного комитета «Аль-Каиды». Позднее в суде он говорил «Я ответствен за операцию 9/11, от А до Я». Халид Шейх Мохаммед также признался, что лично обезглавил в 2002 году в Пакистане американского журналиста Дэниела Перла. Официально он работал инженером в министерстве электроэнергетики и водоснабжения Катара, причем в зарубежные командировки, где занимался подготовкой терактов, ездил за счет госучреждения, в котором работал.

Мохаммеда задержали 1 марта 2003 года в Пакистане, в городе Равалпинди недалеко от Исламабада. После этого он сначала содержался в секретной тюрьме ЦРУ на территории Польши, где подвергался жестким допросам: его лишали сна и применяли к нему метод, известный как имитация утопления. Таких эпизодов было 183. После того, как тюрьма ЦРУ в Польше была закрыта, Мохаммеда перевезли в секретную тюрьму ЦРУ в Бухаресте, которая отличалась более мягкими условиями содержания. С 2006 года Мохаммед содержится в тюрьме на базе в Гуантанамо. В ходе допроса в 2007 году он признался в том, что действительно был организатором терактов 11 сентября.

Фото: Reuters

Суд над Мохаммедом начался в 2012-ом году. Из-за огромного числа бюрократических проволочек, а также пандемии, слушание не завершено до сих пор.

Это приобрело резонанс благодаря протестам со стороны защитников прав заключенных, последовательно критиковавших армию и спецслужбы США за использование пыток в секретных тюрьмах. Организатор самых громких терактов в новейшей истории стал лицом нескольких кампаний против жестокости по отношению к заключенным.

В 2015 году Мохаммед написал письмо Бараку Обаме, в котором назвал президента США «головой змеи», а Америку — «страной угнетения и тирании». Мохаммед обвинил США в ведении войны против всего мусульманского мира. В качестве примера он привел зарубежные военные операции США, поддержку Израиля и «угнетение народа Палестины». Об организованном им теракте 11 сентября 2001 года Мохаммед отзывался с гордостью и писал о том, что нападения 11 сентября стали продолжением той войны, которую начали «вы и ваши диктаторы на нашей земле».

В июле 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября. В обмен на это он просит власти США не требовать для него смертной казни. Сейчас ему 57 лет.

Рик Рексорла, глава охраны банка Morgan Stanley во Всемирном торговом центре

Рик Рексорла был ветераном Вьетнамской войны, устроившимся после увольнения работать главой службы безопасности банка Morgan Stanley, офис которого находился во Всемирном торговом центре. После взрыва в подземном гараже Всемирного торгового центра 26 февраля 1993 года Рескорла был уверен в том, что «они снова атакуют нас, либо из подземки, либо с воздуха». Поэтому он сосредоточился на тренировках по эвакуации, которые проводились для сотрудников банка.

Фото: Reuters

Рескорла начал проводить в масштабах всей компании частые и неожиданные пожарные учения. Он научил сотрудников встречаться в холле между лестницами и по его сигналу спускаться парами до 44-го этажа. Более того, он настаивал, чтобы верхние этажи спускались первыми. Как только последние сотрудники, работающие на расположенных выше этажах, достигали нижнего, работники с этого этажа начинали спускаться вслед за ними. Он кратко описал вероятный сценарий террористической атаки, сказав, что они могут попытаться направить на Всемирный торговый центр самолет с грузом взрывчатки. После нескольких первых тренировок Рескорла жестко критиковал сотрудников банка за слишком малую скорость передвижения по пожарным лестницам. Он начал замерять скорость спуска при помощи секундомера, и люди стали двигаться быстрее.

Утром 11 сентября Рескорла услышал взрыв и из окна своего кабинета увидел, как горит первая башня. По внутренней трансляции начал вещать чиновник из администрации здания, призывая всех оставаться на своих рабочих местах. Но Рескорла схватил свой мегафон, рацию и сотовый телефон и начал методично отдавать сотрудникам Morgan Stanley приказы о немедленной эвакуации. Они знали, что надо делать. Даже 250 посетителям, обучавшимся на курсах биржевых брокеров, уже показали, где находятся ближайшие пожарные лестницы.

Рескорла успел позвонить жене. «Перестань плакать, — сказал он. — Я должен безопасно вывести этих людей. Если со мной что-нибудь случится, знай, что я никогда не был так счастлив: ты стала смыслом моей жизни». Некоторое время спустя Рескорла успешно завершил эвакуацию абсолютного большинства сотрудников Morgan Stanley из горящего здания. Потом он вернулся в него. В последний раз его видели поднимающимся по лестнице в районе 10-го этажа незадолго до обрушения башни. Его останки обнаружить не удалось. В момент обрушения башни внутри оставались всего 13 работников Morgan Stanley, включая Рескорлу и еще четырех сотрудников его службы безопасности. Остальные 2687 уже были спасены.

Фото: Reuters

В 2002 году биография Рексорлы «Сердце солдата» была признана лучшей документальной книгой года. В 2009 году в его честь была установлена статуя на аллее Славы при Национальном музее пехоты в Колумбусе (штат Джорджия).

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