«В общем, это вымогательство»: белорусы возмущены поборами в школах 7 11.09.2021, 11:16

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Платной становится даже обычная питьевая вода.

Сборы с родителей средств в школах на различные нужды уже стали нормой для белорусского общества, хотя на официальном уровне это по-прежнему отказывается. «Это очень добровольная деятельность. Никто не имеет права заставлять, а тем более манипулировать», – высказался в прошлом году министр образования Игорь Карпенко. Чтобы узнать, как сейчас выглядит ситуация с поборами в учебных заведениях, журналисты «Белсата» обратились к родителям школьников.

Платная вода для школьников

Вспомнил год назад министр образования и питьевую воду для школьников, назвав установку бойлеров инициативой родителей. Однако на месте ситуация зачастую выглядит по-другому. В одной из школ Слуцка даже не просят сдать деньги на воду, а просто ставят перед фактом необходимости сделать это. Требуемая сумма – 5 рублей в месяц.

В минской школе №7 свой подход к питьевой воде для детей. Сначала в классах поставили кулеры с водой, однако потом местная санстанция запретила их. В итоге было решено вернуться к специальным фонтанчикам с водой, на которые установили фильтры – и тут же попросили за них заплатить родителей учеников:

«В школе попросили сдать деньги на фильтры для фонтанчиков с водой. На вопрос, как будут меняться фильтры, а также какая фирма будет их обслуживать, учительница ответить не смогла. Сумма небольшая – 10 рублей в год, однако для меня это дело принципа. Я не считаю нужным сдавать деньги то, чем государственное учреждение должно и так быть обеспечено», – комментирует «Belsat.eu» один из родителей учеников.

Интересно, что в других минских школах у санстанции не возникает вопросов к бутилированной питьевой воде для школьников.

В минской школе №196 одной водой не ограничились. Платными оказались еще и туалетная бумага, освежители воздуха, салфетки, мыло, моющие средства и бумага для принтеров – именно такие списки выдала на классы заведующая по хозяйственной части в школе. Соответственно и суммы поборов здесь значительно больше – от 50 до 100 рублей с человека.

«Администрация школы выдвинула ультиматум»

В одной из минских гимназий с поборами зашли еще дальше. Кроме уже привычных сборов средств на питьевую воду, одноразовые стаканчики, салфетки и туалетную бумагу, здесь уже несколько лет практикуют «добровольно-принудительные» перечисления родителями средств на поддержание в надлежащем состоянии материально-технической базы школы. Непонятно, какие именно потребности подразумеваются под словами «материально-техническая база», но на это требуют сдавать 50 рублей в год с человека.

Одновременно ученикам навязывают платные кружки по разным предметам. Бесплатными оказались факультативы в школе исключительно для тех детей, которых готовят к олимпиадам. Один час таких занятий стоит 4,90 рубля. Еще в прошлом году многие из родителей отказались сдавать деньги на это, поэтому в этом году администрация школы выставила ультиматум:

«Или оплачиваете материально-техническую базу, или записываетесь на один из платных кружков. На сами занятия можно не ходить, но оплатить нужно обязательно», – передают слова руководства гимназии родители учеников.

В другой минской гимназии также подтверждают слова о том, что деньгами за платные услуги закрывают дыры в бюджетах учебных заведений. На родительском собрании администрация сообщила, откуда взялись деньги на установку турникетов и оплату услуг департамента охраны. Как оказалось, на это пошли средства, заработанные на платных факультативах. Естественно, охрану порядка в гимназии придется оплачивать и впредь.

Платное питание, от которого нельзя отказаться

В другой столичной школе собирают деньги в еще более необычной форме – родителям запретили отказываться от платного питания для детей. В прошлом году на основании письменного заявления от имени родителей можно было отказаться от такой услуги, однако в этом году уже не:

«В отделе образования, куда я обратилась по телефону, мне объяснили, что я не имею права отказаться от такой услуги, так как в школе таким образом заботятся о здоровье моих детей. После разговоров с директором и женщиной из отдела образования у меня сложилось впечатление, что им дали приказ содрать деньги с родителей любыми средствами. Около 50-60 рублей со школьника в месяц».

«В общем, это вымогательство»

Зачастую сбор денег в учебных заведениях осуществляется не напрямую педагогами или переводами на счет, а через попечительский совет – то есть руками самих родителей. Родители первоклассников гимназии Дзержинске сообщают, что их просят срочно сдать деньги в бухгалтерию на следующие цели:

Оплата за учебники, сумма 14 рублей 50 копеек. Оплатить до 20.09.2021;

Жилеты гимназические. Цена 27-28 рублей. Будут заказываться организованно школой в сентябре;

Раз в четверть собирают по 1 рублю на картриджи для питьевой воды. Краны для питьевой воды стоят в классах и возле столовой. Детям нужны многоразовые бутылки с широким горлышком, чтобы набирать воду. Предложение родительского комитета – собрать по 4 рубля на воду на год сразу;

Попечительский совет – по 8 рублей за четверть, за учебный год – 32 рубля. Просьба от администрации тем, кто может, – сдать за несколько четвертей вперед;

На дополнительные пособия для детей (тетради по математике, рабочие тетради к учебникам, рабочие тетради по труду и рисованию) – сбор по 28 рублей. Собрать в сентябре;

«Гимназическая традиция» сбор первоклассника – однократно по 20 рублей.

Деньги идут на покупку постельного белья, пледов, спортивных площадок и подобного;

И последний сбор – по 20 рублей на нужды класса. Пока на эти деньги закупаются организованно контейнеры каждому ребенку для канцелярских принадлежностей, туалетная бумага по 1 шт. на ребенка, салфетки по 1 шт. на ребенка, клеенки на столы.

Родители первоклассников отмечают, что в других классах просят за попечительские деньги купить мебель или технику в класс. И также собирают деньги наличными или через бухгалтерию.

Кроме этого, в конце года родители должны покрасить стены в кабинетах:

«Не знаю, как другие школы города, но нашу, видимо, обделяют финансированием, раз столько просят. Но странно другое: многие родители считают, что это нормально, ведь это для своих же детей. Но то, что мы уже заплатили налоги – это не засчитывается? В моем понимании, если денег не хватает, нужно поднимать вопрос на законодательном уровне. К директору ходили по этим вопросам, но проверить движение средств может только опытный человек, да и точную сумму тоже сложно проверить, так как никто не знает, сколько денег собрали. Сдают деньги в бухгалтерию на ведомость, но сколько и куда пошло денег, не понятно», – сообщают родители гимназии.

В школе №70 Минска член родительского комитета 2 «В» класса заставляет родителей оплачивать ремонт и без согласия вносить их в «список должников».

При этом классный руководитель не вмешивается в ситуацию, все делается руками самих же родителей. Еще в прошлом году родители учащихся обращались в Управление по образованию, однако в официальном ответе им сообщили, что деньги в школе сдаются исключительно по собственной инициативе родителей. Последние в свою очередь не согласны с таким ответом и готовы жаловаться и дальше:

«Я готова к крайним мерам. Моя позиция: ни копейки и точка. В случае продолжения таких действий, я решила обращаться в Управление по образованию с жалобой, если не поможет – и в прокуратуру. В общем, это вымогательство».

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