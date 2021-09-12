«Беларусь за МКАДом»: Главврач больницы в Шарковщине издевается над ковидными больными и персоналом 7 12.09.2021, 11:42

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Жена врача работает главным идеологом исполкома.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» сообщил о лукашистском беспределе в больнице поселка Шарковщина Витебской области: больных лечат до последнего, сильно затягивая с переводом в реанимацию до такой степени, что пациент, попадая туда, умирает через несколько часов.

Диагноз «коронавирус» ставят крайне неохотно, буквально заставляют врачей подделывать истории болезни, чтобы не платить ковидные доплаты «лишнему» персоналу.

Жена главврача тоже отличилась: работает главным идеологом исполкома.

Такая вот идеология: люди для государства ничто, но должны свято верить в это государство.

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