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Ищем профессионалов для работы на сайте «Хартия-97»

  • 13.09.2021, 11:30
Ищем профессионалов для работы на сайте «Хартия-97»

Сайт Charter97.org объявляет набор стажеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.

Обязательные условия:

- опыт работы в интернет-журналистике;

- знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны;

- владение белорусским и русскими языками (английский и польский – приветствуются);

- грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Польше, и имеющие высшее образование.

Стажеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство.

Пишите на почту charter97@gmail.com

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