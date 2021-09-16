Грузинская оппозиция протестует против лукашенковских фальсификаторов 6 16.09.2021, 10:35

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На выборах в Грузии будут присутствовать представители белорусского ЦИК.

После того, как фамилия Лидии Ермошиной появилась в списках наблюдателей за грузинскими выборами, в стране разгорелся скандал. Белорусский ЦИК заявил, что Ермошина даже не планировала участвовать, а наблюдать за выборами поедут два других сотрудника. «Наша Нива» связалась с ЦИК Грузии, чтобы уточнить, кто все же будет от Беларуси следить за выборами.

«Участие на выборах в Грузии представителей ЦИК Беларуси — не новость. Наблюдатели из Беларуси приезжают к нам с 2010 года, — рассказали в ЦИК. — По грузинским законам, подать заявку на участие в выборах в качестве наблюдателей могут любые страны. Главное — юридически правильно эту заявку оформить. Лидия Ермошина оформила ее правильно, и, таким образом, ЦИК Беларуси зарегистрировали».

Кто все же заявлен в качестве наблюдателей? Сама Лидия Михайловна или другие представители белорусского ЦИК?

«Можем сказать, что от белорусского ЦИК зарегистрировано 2 человека. Есть в этом списке Лидия Ермошина или нет, мы говорить не будем. Спросите об этом в ЦИК Беларуси», — пояснила представитель ЦИК.

Насчет того, могут ли снять белорусскую группу с наблюдений, в ЦИК ответили так:

«Нет, по нашим правилам это невозможно. Если представители ЦИК зарегистрированы, они будут принимать участие в выборах в качестве наблюдателей».

Грузинские политики продолжают утверждать: заявка была подана за подписью Лидии Ермошиной. А это значит, что теоретически она может стать независимым наблюдателем.

«У «Грузинской мечты» (правящей партии Грузии. — прим.) и Беларуси — давний флирт, — говорит представитель партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Анзор Бицадзе. — Появление фамилии Лидии Ермошиной на выборах считаю выверенным политическим шагом. Думаю, речь идет о еще больших договоренностях Беларуси с Грузией в ближайших перспективах. Движемся к тому, что нам всем скоро объявят: «Беларусь — наш стратегический партнер». Доказательство тому: подписано соглашение с КГБ Беларуси».

Представители грузинской оппозиции считают, что даже без Ермошиной нужно запретить представителям белорусского ЦИКа участвовать в наблюдении.

«История с участием в выборах представителей ЦИКа Беларуси демонстрирует уровень деградации демократии в Грузии», — считает Анзор Бицадзе.

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