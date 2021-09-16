Киев отказался от встреч в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе 16.09.2021, 13:29

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Весной украинская делегация заявила, что откажется от поездок Беларусь из-за враждебной риторики режима.

Представители Украины категорически отказались вернуться в Минск к очным переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, пишет сайт ТАСС.

По словам Грызлова, группе придется разработать конкретные предложения по разрешению этой ситуации.

Весной представители украинской делегации заявили о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической ситуации, а также из-за враждебной риторики Минска в отношении Украины.

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