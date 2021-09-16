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В космосе находится максимальное количество людей в истории

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  • 16.09.2021, 16:30
  • 3,204
В космосе находится максимальное количество людей в истории

Это произошло после запуска миссии SpaceX.

После отправки в космос компанией SpaceX первой гражданской миссии Inspiration4 установлен рекорд по количеству людей на околоземной орбите, подсчитала The New York Time.

Сейчас в космосе находятся 14 человек. До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек – когда в 2009 году к Международной космической станции пристыковался американский шаттл Endeavour.

На МКС находятся семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong – еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.

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