В космосе находится максимальное количество людей в истории 3 16.09.2021, 16:30

3,204

Это произошло после запуска миссии SpaceX.

После отправки в космос компанией SpaceX первой гражданской миссии Inspiration4 установлен рекорд по количеству людей на околоземной орбите, подсчитала The New York Time.

Сейчас в космосе находятся 14 человек. До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек – когда в 2009 году к Международной космической станции пристыковался американский шаттл Endeavour.

На МКС находятся семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong – еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».