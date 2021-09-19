Ноу-хау белорусского протеста

Ноу-хау белорусского протеста2
- Артем Черников
- 19.09.2021, 8:06
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Колхозная диктатура давно устарела.
Белорусский протест можно называть одним из самых оригинальных сопротивлений в мировой истории. Он постоянно меняется и принимает все более оригинальные формы, которые соответствуют современным трендам. Яркие протестные плакаты, стихи, песни, элементы одежды. Все, к чему прикасались белорусы, становилось протестом. И одной из самых запоминающихся форм сопротивления стали флешмобы, сыгравшие важную роль в нашей революции.
Это, бесспорно, мощный инструмент для того, чтобы найти друг друга и понять, что нас много. Вспомните, какими ярким были танцы под песню «Jerusalema», которые облетели всю планету. Казалось, не такой простой флешмоб: собраться, выучить всем движения, все красиво снять, но белорусы сделали это максимально круто. А флешмоб «#Нас_97%», начавшийся из-за простого соцопроса, максимально сильно ударил по узурпатору и по его окружению. Кажется, что у него выработалась настоящая фобия этой цифры.
Лидер рабочего движения Сергей Дылевский обратился к белорусам и призвал к новому флешмобу — «#Cтачке_быть».
Многого от участников не требуют. Берем простой лист бумаги, пишем на нем, рисуем, печатаем надпись «#Стачке_быть». Делаем фото. Проще простого. И именно поэтому флешмоб удался. Уже сегодня, открыв новостные ресурсы, мы видим отклик простых белорусов. Люди с самыми разными профессиями подключились к акции и делятся своими фотографиями. Глядя на то, как нас много, не остается сомнений, что все получится!
Сергей Дылевский — сильный лидер с современным подходом к решению проблем. Он старается искать максимально безопасные и понятные формы.
Колхозная диктатура давным-давно устарела и пользуется древними методами. Именно поэтому современные и новые формы протеста свалят ее. «Домашний страйк» для всей страны будет новинкой, но не исключено, что его возьмут на вооружение рабочие по всему миру.
Присоединяйся к флешмобу, закупайся продуктами для белорусского страйка и готовься остаться дома!
Стачке быть!
Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»