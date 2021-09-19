Почему над «Гродно Азотом» виден красно-бурый дым? 2 19.09.2021, 11:45

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На предприятии остановлена часть производства.

18 сентября на «Гродно Азот» был остановлен один агрегат слабой азотной кислоты цеха «Азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси» (АКиКАС).

А сегодня, 19 сентября, в связи с остановкой 2-го отделения цеха «Карбамид-2» будет остановлено в резерв отделение слабой азотной кислоты, нейтрализации карбамидно-аммиачной смеси цеха АКиКАС, сообщает газета «Гродненский химик».

Данные операции сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок.

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