Почему над «Гродно Азотом» виден красно-бурый дым?2
- 19.09.2021, 11:45
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На предприятии остановлена часть производства.
18 сентября на «Гродно Азот» был остановлен один агрегат слабой азотной кислоты цеха «Азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси» (АКиКАС).
А сегодня, 19 сентября, в связи с остановкой 2-го отделения цеха «Карбамид-2» будет остановлено в резерв отделение слабой азотной кислоты, нейтрализации карбамидно-аммиачной смеси цеха АКиКАС, сообщает газета «Гродненский химик».
Данные операции сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок.