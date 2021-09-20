Новый пакет санкций нанесет сокрушительный удар по белорусским банкам? 6 20.09.2021, 13:45

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Фото: Reuters

По своему эффекту он может превзойти отключение от SWIFT.

Как стало известно «Нашей Ниве», на многих международных консультациях по белорусскому вопросу сейчас звучит идея введения драконовских санкций против пяти банков (Беларусбанка, Дабрабыта, Белинвестбанка, Белагропромбанка и Банка развития) как ответ на отказ Лукашенко идти на переговоры с обществом, продолжение пыток и репрессий, а также организации миграционного кризиса в странах-соседях. Также звучат слова «деревообработка» и «Белтелеком».

Пакеты вряд ли будут приняты ранее конца октября. Источники отмечают, что сейчас американские и европейские санкции в отношении Беларуси стремятся к синхронизации, а также могут быть приняты одновременно и в одинаковой мере.

Что касается банков, точный список запрещенных операций пока неизвестен. Но отмечается, что по своему эффекту рестрикции превосходят эффект от отключения SWIFT, что может означать полный запрет сотрудничества.

На данный момент против Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка действуют европейские санкции, которые не запрещают сотрудничество полностью, а ограничивают доступ на европейский рынок капитала, а также финансирование государственных проектов.

Они уже довольно болезненно сказались на работе по крайней мере Беларусбанка, который, например, не может дофинансировать большой проект разработки Нежинского калийного месторождения, так как китайская сторона отказывается переводить остаток средств.

Также западные корреспонденты сворачивают сотрудничество, заставляя три больших банка искать другие варианты перевода валютных платежей. Но это произошло после того, как американцы внесли финансовый сектор Беларуси как возможную цель санкций в свой документ, определяющий возможные направления запретов.

Как действуют американские санкции можно увидеть на примере Абсолютбанка – он не может работать с долларом и основными платежными системами, в том числе картами.

Если представить, что то же самое произойдет с тремя основными банками, где обслуживаются и кредитуются государственные экспортеры, а также убыточные предприятия, можно понять масштабы катастрофы.

Репутационный эффект и последующий вынос средств юридических и физических лиц нельзя оценить, но можно предугадать. Ресурсы Нацбанка в плане покрытия такого удара выглядят сомнительными.

Также обсуждаются санкции против «Белтелекома», который связывают с новой системой тотального видео-контроля и слежки за трафиком пользователей интернета.

Кроме этого, обсуждаются санкции против сферы деревообработки, которая стала источником валютных поступлений в связи с ростом цен на строительные материалы, а также ужесточением ответственности за операцию с нефтью, которые уже запрещены, но работать происходить с помощью схем.

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