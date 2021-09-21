«Сегодня у нас есть несколько причин не выходить на работу» 21.09.2021, 11:01

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Фото: ТАСС

Уплотняем ряды, готовимся к стачке.

Каждый выбирает сам за себя: остаться дома или пойти на работу. Но вместе с этим каждый понимает, что он несет ответственность не только за одного себя, но и за своих родных и близких, за своих коллег. Сегодня у нас есть несколько причин не выходить на работу. Одна из них — здоровье нас, наших родителей, детей. Коронавирус не стоит на месте, он даже не ползет как черепаха. С каждым днем все больше зараженных, в больницах уже нет мест. И проблема здесь не в медиках, а в нашей медицине. В системе, которая привыкла только считать деньги, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Могут ли медики уйти в забастовку? Уверены, они изобретут собственный метод поддержать заводчан: принимать всех по регламенту, а не по кумовству, отказываться выходить сверхурочно чтобы вновь потом за свою же работу не быть должным кому-то, работать в рамках регламента. Даже этого будет достаточно, чтобы вся их система легла. Ведь сейчас врачи делают не все, что должно. Сейчас они делают все, что могут. И мы им можем в этом помочь.

Оставшись дома, мы, рабочие, сократим риск заражения и распространения коронавируса. Поможем в первую очередь самим себе и спасем медиков, поможем им в будущем изменить систему.

Уплотняем ряды, готовимся, завязываем с унынием.

Стачке быть!

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