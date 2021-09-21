Свистящие языки людей помогут понять, о чем «говорят» дельфины 1 21.09.2021, 14:16

Сегодня около 80 культур используют свист в дополнение к родной речи.

Свистящие языки можно назвать дополнением к обычному разговорному. Они встречаются по всему миру, преимущественно в гористой местности, так как из-за особой акустики в горах свист распространяется на большие расстояния. Принцип подобной речи в том, чтобы произносить слова, насвистывая их. Таким образом слоги превращаются в мелодии, упрощается структура языка, пишет Naked science.

Сегодня около 80 культур используют свист в дополнение к родной речи. Среди них: сильбо гомеро (на острове Гомеро, Канары), основанный на испанском, язык народа пирахан в Южной Америке, африканские языки йорубо, эве и многие другие. Ученые из университетов Гренобль-Альпы (Франция) и Рокфеллера (США) провели исследование и предположили, что некоторые из таких свистящих языков могут служить моделью для понимания свистящей «речи» дельфинов.

Свои выводы авторы опубликовали в журнале Frontiers in Psychology. На самом деле, эта идея не нова: ее впервые высказали еще в 1960-х. Однако масштабное изучение возможной связи свистящих языков людей и дельфинов-афалин началось лишь недавно. Свистящие языки человека и свист дельфинов схожи по акустическим параметрам и служат общей цели общения на расстоянии в естественной среде двух крупных социальных видов с большим объемом мозга.

Ученые провели сравнительный анализ свистящих языковых структур человека и дельфинов и пришли к выводу, что их в самом деле можно сравнивать между собой, так как они имеют много общего: от построения до целей и задач. А это открывает перспективы для того, чтобы научиться понимать «послания» афалин.

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