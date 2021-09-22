Экономист: Валютные вклады белорусов в пяти банках могут «сгореть» 4 22.09.2021, 8:09

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ЛЕВ МАРГОЛИН

Высока вероятность закрытия этих банков из-за санкций.

Стало известно о подготовке ЕС пакета жестких санкций против пяти банков (Беларусбанка, Дабрабыта, Белинвестбанка, Белагропромбанка и Банка развития).

Сайт Charter97.org спросил экономиста Льва Марголина, насколько сильный удар это нанесет по банковской системе:

– Самой банковской системе здесь вряд ли есть какая-то серьезная угроза, а вот что касается валютной составляющей, то тут будут проблемы. Собственно говоря, из этих 5 банков, по крайней мере, 4 концентрируют достаточно значительный объем валютных поступлений. Дело в том, что ограничения, которые вводятся против банков, прежде всего вводятся на расчеты свободно конвертируемой валюты.

Если санкции будут введены, то будут закрыты корреспондентские счета этих банков, как в Европе, так и в США, поэтому расчеты в долларах и евро они проводить не смогут. Соответственно, пострадают все предприятия, которые обслуживаются в этих банках, потому что они тоже не смогут проводить такие расчеты.

– Отмечается, что по своему эффекту эти санкции превосходят эффект от отключения SWIFT. О каких потерях может идти речь?

– Мне сложно сказать, какие здесь могут быть потери. Понимаете, у банков ведь своих средств практически нет. Банки распоряжаются деньгами вкладчиков. Они получают деньги от вкладчиков и выдают их в виде кредитов.

Я думаю, что большинство предприятий заранее подготовятся к подобным санкциям и уменьшат остатки до минимума. Однако для этих 5 банков такие ограничения, в принципе, могут привести к закрытию, потому что они станут бесполезными.

Для остальных банков и вкладчиков неудобства тоже будут — связанные с тем, что надо будет каким-то образом спасать свои вклады и переходить в другие банки.

Если с рублевыми вкладами проблем не будет, то с валютными будут проблемы у предприятий и прежде всего у населения, которые держат там вклады. Ведь для того, чтобы вернуть вклады населению банки обычно закупают наличную валюту — за те средства, которые находятся на корреспондентских счетах. Если их счета будут заморожены, то они не смогут получить наличные, поэтому, скорее всего, не смогут выдать вклады своим клиентам.

Вот это достаточно серьезная проблема, которая может быть. Если предприятия умеют ориентироваться достаточно быстро, то у вкладчиков, особенно у кого срочные вклады, нет физической возможности досрочно расторгнуть договор. Даже у кого бессрочные вклады, пока они сориентируются, снимут деньги, может оказаться так, что их уже и нет.

– Санкции США и Европы против властей Беларуси хотят синхронизировать. Насколько сильно это скажется на белорусскую экономику?

– Естественно, бить кулаком всегда более эффективно, чем бить с растопыренными пальцами. Если санкции будут синхронизированы, объединены, унифицированы, то, конечно, это окажет более серьезное воздействие на белорусскую экономику, чем то, что делается по отдельности. Такой пример: европейцы ввели секторальные санкции против калийного производства, а американцы конкретно против «Беларуськалия». Разница в том, что для европейцев неважно, кто продает белорусский калий, он будет под запретом.

Для американцев важен только тот, кто продает от имени «Беларуськалия». Если какая-то прокладка будет проложена и другой будет продавать, то американцы могут делать вид, что это их не касается. По крайней мере так следует из буквы закона.

С другой стороны, американцы наложили санкции на предприятия, значит, все, что касается этого предприятия, попадает под санкции. Европейцы сделали исключение для самой массовой доли продукции «Беларуськалия». Вот это то, что я называю «бить с растопыренными пальцами». Если это удастся унифицировать, то это будет более серьезно.

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