Эксперт: Останется ли Путин у власти, будет решать «секретная служба» 22.09.2021, 14:11

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Сценарий ухода включает два варианта.

Издание Medya Günlüğü побеседовало с турецким экспертом Дженком Башламышем (Cenk Başlamış) о парламентских выборах в России, политической системе в стране и будущем президента РФ Владимира Путина (перевод — inosmi.ru).

— В аналитическом материале «Си-эн-эн» (CNN) говорится: «Результаты выборов в России были известны еще до того, как был отдан первый голос». Вы согласны с этим?

— Если здесь имеется в виду, что о победе партии власти — «Единой России» было известно заранее, то да, я согласен. Другого результата просто и быть не могло. Однако, не вдаваясь в полемику по поводу объявленных процентов голосов и утверждений о вмешательстве, можно сказать, что эти результаты были более или менее ожидаемы. Система в России имеет все силы, возможности и механизмы для того, чтобы существующий порядок сохранялся неизменным. Я бы даже сказал, что система обладает способностью заранее до запятой определить, какая партия и сколько голосов получит. Возможно, власть не использовала эту свою силу конкретно на последних выборах, однако непременно были приняты все возможные меры, чтобы предотвратить нежелательный результат, были закрыты все дыры.

Система в России работает как часы, причем настолько, что человек или движение могут устраняться еще на том этапе, когда «претендуют на оппозицию», не получив разрешения стать «оппозицией». Первое, что мне приходит в голову в этой связи, как бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, собираясь сформировать оппозиционное движение в 2005 году, сдался, так и не сумев достучаться до общественности. Другой пример — заключение в тюрьму в 2000-х годах известного олигарха Михаила Ходорковского, давшего понять, что он может заниматься политикой, и помогавшего оппозиционным партиям, а также развал нефтяного гиганта «ЮКОС», которым он владел. Самый актуальный пример — Алексей Навальный, который в настоящее время находится в тюрьме. Конечно, мы можем критиковать все это и должны критиковать, но следует помнить, что демократии в России всего 30 лет.

— В стране, у оппозиции, избирателей было ожидание «на этот раз что-то может измениться»?

— Существующая политическая система в России настолько незыблема, что я не думаю, что кто-то в стране ожидал каких-либо изменений. Более того, вес Государственной Думы в российской политике чрезвычайно ограничен. Вы можете справедливо спросить: «Если Дума настолько слаба, почему власть придает значение выборам?» Дело в том, что выборы дают власти возможность вести пропаганду того, что их действия поддерживаются людьми, а кроме того, выборы придают легитимность власти.

— По вашим прогнозам, в ближайшие десять лет мир будет видеть Россию с Путиным?

— Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Поправки в конституцию, внесенные в прошлом году, позволяют Путину остаться у власти еще на два срока, до 2036 года, если он этого пожелает. В этом предложении следует подчеркнуть выражение «если пожелает». Я думаю, что вероятность ухода Путина через три года отнюдь не низка, хотя и есть широкий сегмент, который видит его во главе России до 2036 года еще до наступления 2024 года. Цель прошлогоднего референдума заключалась не в том, чтобы удержать Путина на посту президента еще два срока, хотя со стороны это может показаться так, а в том, чтобы система начала готовиться к любому сценарию после 2024 года. Кто будет принимать такое решение? Во-первых, сам Путин. Известно, что он устал, поскольку находится у власти с 2000 года. Кроме того, хотя Путина поддерживает значительная часть населения, его лицо, что называется, примелькалось.

Но, я думаю, что основное решение будет за структурой, которая привела его к власти 21 год назад, называйте ее «система», «глубинное государство» или «секретная служба». Сценарий ухода включает два варианта. Либо Путин окончательно уйдет в отставку, либо — что, на мой взгляд, более вероятно, — оставит кресло президента, но так или иначе сохранит свой вес, возглавив другую какую-нибудь структуру, например, Государственный совет, полномочия которого были расширены по итогам прошлогоднего референдума. Но даже если Путин окончательно уйдет в отставку, уже сейчас можно сказать, что после 2024 года перед нами не возникнет совершенно другая Россия, поскольку система в России не зависит от людей.

— На каком этапе сейчас находятся российско-турецкие отношения?

— Я уподобляю турецко-российские отношения своего рода «принудительному браку», в котором супруги на самом деле не любят друг друга, но сохраняют свой союз в силу личных расчетов и потребностей. И Турция, и Россия — страны, которые имеют региональные амбиции и являются естественными противниками друг другу. У обеих сторон, но особенно у российской стороны, преобладает прагматизм. Более того, две страны пытаются использовать свои отношения друг с другом в качестве козыря против Запада. Одним словом, интересы время от времени требуют от двух стран сотрудничества друг с другом. Однако из-за природы конкуренции даже в сферах сотрудничества могут возникать пробоины, как в настоящее время в Сирии. Судя по всему, этот «принудительный брак» будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не выбросит обручальное кольцо. Но когда это произойдет — сегодня это предсказать трудно.

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