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Ситуация на БМЗ: нужна забастовка

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  • 24.09.2021, 17:02
  • 4,538
Ситуация на БМЗ: нужна забастовка

Только смена управленческого состава спасет завод.

Белорусский металлургический завод продолжает модернизацию не смотря ни на что. Telegram-каналу Белорусского объединения рабочих (БОР) стало известно о том, что Министерство финансов инвестировало в завод аж $619 миллионов. Однако убытки по результатам первого полугодия составили 172 тысячи рублей.

Вместо того чтобы рассчитаться по долгам, руководство упорно идет к наращиванию новых. Например, производится комплексная реконструкция пылегазоулавливающей установки, которая обойдется заводу в 8 тысяч BYN.

От самих заводчан нам также известно, что предприятие взяло немалый кредит на выплаты зарплат сотрудникам. Из чего делаем вывод, что на данный момент БМЗ существует в долг. Понятно, что нынешнее руководство слабо представляет что оно делает, а потому необходимо приостановить работу, сменить управленческий состав на более эффективный и изменить курс работы завода. Одним словом — забастовка. Нужна забастовка.

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