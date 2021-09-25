Путин собрал Совбез РФ, чтобы обсудить Беларусь 40 25.09.2021, 8:22

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Что происходит?

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин собрал 24 сентября заседание Совета безопасности РФ на тему Беларуси.

В совещании приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный по поводу параметров дальнейшего строительства «союзного государства». Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему. Давайте начнем работу», — передает слова Владимира Путина его пресс-служба.

Какие конкретно вопросы обсуждались и к чему пришли, в Кремле не сообщили.

Зато российские СМИ написали, что Лукашенко примерно в это же время полетел в Сочи.

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