В окружении Лукашенко шепчутся: «Нам что, каюк?» 45 25.09.2021, 9:12

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Диктатору из Сочи можно и не возвращаться.

Вчера Путин, восстав из бункера, созвал Совбез и обозначил тему "Беларусь". Это, кстати, впервые вопрос Беларуси появляется так молниеносно и неожиданно без непосредственного участия Лукашенко - до этого подобный случай был только в Петербурге, но тогда ключевой фигурой стал сам Таракан, пишет телеграм-канал CYNIC.

На этот раз совещание прошло без него, а он вылетел в Сочи без всякого освещения в прессе. Об этом сообщили как-то вскользь, назвав полет "частным визитом", но потом "частный визит" совместили с "Формулой-1".

Песков спешно заявил, что Путин на "Формуле-1" не появится, а спешные визиты без предварительного пиара на фоне совещания "главного кормильца" - это настолько темная теория, что ее обсуждать нет смысла.

В Минске полное замешательство - никому ничего не доложили. Государственные СМИ молчат - боятся подставить, а информацию в эфир давать нужно хоть какую-то, но никакой информации нет. Поэтому все превратилось в дурной холодец...

Следом появляется информация, что к Лукашенко в Сочи вылетел и Анатолий Лаппо, который держится на должности председателя пограничного комитета еще с 2016 года.

Как только появились первые зацепки по НАТО и ОАЭ, которые негласно объявили о том, что к денежкам могут быть вопросы, началась легкая паника.

Телеграм-каналы выдали довольно интересную и на редкость правдивую информацию:

Американские власти намерены добиться от ОАЭ ареста счетов Семьи Лукашенко. Белорусская оппозиция уже передала в Конгресс и Белый дом материалы, что в "банках этой страны хранятся около 15 млрд долларов. Средства получены коррупционным путем за счет продажи оружия, нефти, калийных удобрений, сигарет".

При этом как говорит источник, сбором материалов на семью Лукашенко занимались европейские спецслужбы, которые и организовали слив в Хельсинкскую комиссию для шантажа в отношении белорусских властей и их арабских партнеров.

У кого-то от таких инсинуаций вспотело не только забрало.

Из Минска вестей нет, а из Москвы версий - пруд пруди, но у каждого своя.

Лаппо - "знающий" по кейсу мигрантов. С другой стороны, кейс мигрантов неразрывно связан с кейсом контрабанды в том числе наркотиков, а активизация в сторону Мадуро и Афганистана началась довольно активная.

"Шпионы" и "гусеницы НАТО" отлично вплетаются в нынешнюю повестку РФ, поэтому Лукашенко при любом торге начнет продавать России угрозу "вторжения американцев", которым рельсы лично будет прокладывать все проклятые шпионы.

А теперь смотрите, как неудобно ложатся карты для РФ - трупы мигрантов на границе Беларуси способствуют усилению контроля за границей, а это означает, что рубежи будут постепенно покрываться войсками, а у "двух старцев" какой-то особый фетиш на "кольца врагов" - опять "джипы" запреметит лукавый.

Пока нормальных подтверждений, а не домыслов с "той стороны" нет, но становится ясно, что Лука окажется "на ковре" и будет отвечать за неудобства для РФ.

P.S. Лукашенко можно и не возвращаться. В Минске шепчутся: "Нам что, каюк?".

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