В Беларуси ввели новые правила перехода железной дороги 4 25.09.2021, 10:52

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Что нельзя делать при приближении к путям?

Теперь в Беларуси официально нельзя переходить железную дорогу в наушниках и капюшоне, сообщает «Белсат».

Начали работать новые правила, опубликованные на Национальном правовом портале и утвержденные Министерством транспорта.

Так, сейчас при переходе через пути по пешеходным переходам не допускается пользоваться «мобильными телефонами, наушниками, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и тому подобным, роликовыми коньками». Самокаты, велосипеды, скутеры и другие средства передвижения необходимо катить рядом с собой.

А при приближении железнодорожного транспорта необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра.

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