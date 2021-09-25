В Беларуси ввели новые правила перехода железной дороги

В Беларуси ввели новые правила перехода железной дороги4
- 25.09.2021, 10:52
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Что нельзя делать при приближении к путям?
Теперь в Беларуси официально нельзя переходить железную дорогу в наушниках и капюшоне, сообщает «Белсат».
Начали работать новые правила, опубликованные на Национальном правовом портале и утвержденные Министерством транспорта.
Так, сейчас при переходе через пути по пешеходным переходам не допускается пользоваться «мобильными телефонами, наушниками, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и тому подобным, роликовыми коньками». Самокаты, велосипеды, скутеры и другие средства передвижения необходимо катить рядом с собой.
А при приближении железнодорожного транспорта необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра.