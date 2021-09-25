В разгар коронавируса в Лиде организуют массовые экскурсии для пенсионеров 1 25.09.2021, 18:50

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Инициативы лидского «профсоюза» медработников вызывают вопросы.

В Лидской центральной районной больнице все переполнено больными коронавирусом, но лидский профсоюз медработников организует для пенсионеров и ветеранов труда поездку на экскурсию в Дворищи 28 сентября, пишет Канал Лида - город для жизни.

Скажите, это тупизм или приказ уменьшить нагрузку на пенсионный фонд? Режим, таким образом, хочет решить вопрос с количеством пенсионеров в стране?

Объясните родителям, что это смертельно опасно, - призывает телеграм-канал.

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