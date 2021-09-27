«Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу»1
- 27.09.2021, 17:09
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Полезные советы белорусам для поднятия боевого духа.
Краткий урок по выходу из депрессии написала активистка партии «Народная Грамада» Вероникa Мищенко:
1. Cконцентрируйтесь.
2. Примите расслабленную позу.
3. Представьте следующую картинку: «Летний день. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель, Могилев — весь транспорт стоит. Ж/Д стоит — диспетчерская служба бастует. МАЗ, МТЗ, МЗКТ... и др, «Гродно Азот», все шахты «Беларуськалия». Все стоит как вкопанное. Изредка встречающимся штрейкбрехерам сами рабочие быстро объясняют что по чем.
По пустынным проспектам в сторону аэропорта на всех парах несется кортеж Синепалого. Но там — сюрприз! Лётчики бастуют, заправщики и диспетчера — тоже.
Дед мечется от одного самолета к другому, угрожает, пытается купить. Все просто ржут».
4. Удерживайте картинку перед собой хотя бы пару минут.
5. Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу!
6. В хорошем расположении духа приступайте к обычным делам.
Стачке быть!