«Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу» 1 27.09.2021, 17:09

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Вероникa Мищенко

Полезные советы белорусам для поднятия боевого духа.

Краткий урок по выходу из депрессии написала активистка партии «Народная Грамада» Вероникa Мищенко:

1. Cконцентрируйтесь.

2. Примите расслабленную позу.

3. Представьте следующую картинку: «Летний день. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель, Могилев — весь транспорт стоит. Ж/Д стоит — диспетчерская служба бастует. МАЗ, МТЗ, МЗКТ... и др, «Гродно Азот», все шахты «Беларуськалия». Все стоит как вкопанное. Изредка встречающимся штрейкбрехерам сами рабочие быстро объясняют что по чем.

По пустынным проспектам в сторону аэропорта на всех парах несется кортеж Синепалого. Но там — сюрприз! Лётчики бастуют, заправщики и диспетчера — тоже.

Дед мечется от одного самолета к другому, угрожает, пытается купить. Все просто ржут».

4. Удерживайте картинку перед собой хотя бы пару минут.

5. Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу!

6. В хорошем расположении духа приступайте к обычным делам.

Стачке быть!

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