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«Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу»

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  • 27.09.2021, 17:09
  • 2,520
«Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу»
Вероникa Мищенко

Полезные советы белорусам для поднятия боевого духа.

Краткий урок по выходу из депрессии написала активистка партии «Народная Грамада» Вероникa Мищенко:

1. Cконцентрируйтесь.

2. Примите расслабленную позу.

3. Представьте следующую картинку: «Летний день. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель, Могилев — весь транспорт стоит. Ж/Д стоит — диспетчерская служба бастует. МАЗ, МТЗ, МЗКТ... и др, «Гродно Азот», все шахты «Беларуськалия». Все стоит как вкопанное. Изредка встречающимся штрейкбрехерам сами рабочие быстро объясняют что по чем.

По пустынным проспектам в сторону аэропорта на всех парах несется кортеж Синепалого. Но там — сюрприз! Лётчики бастуют, заправщики и диспетчера — тоже.

Дед мечется от одного самолета к другому, угрожает, пытается купить. Все просто ржут».

4. Удерживайте картинку перед собой хотя бы пару минут.

5. Теперь представьте, как лично вы будете праздновать нашу победу!

6. В хорошем расположении духа приступайте к обычным делам.

Стачке быть!

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