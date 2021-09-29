Римские практики 1 Владислав Иноземцев

29.09.2021, 9:13

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Владислав Иноземцев

Россией по сути управляет не Путин.

Россия, недолго побывшая несовершенной демократией, превращается на наших глазах в новую монархию, структуры которой еще не вполне сформировались, но ценности и идеология – стабильность и консерватизм – обозначены вполне определенно. Центральной фигурой этой конструкции является Путин, который, как известно, тождественен России. И поэтому любой транзит власти представляется катастрофой: как же Россия будет жить без Путина? На мой взгляд, на этот вопрос есть довольно простой ответ.

Ответ этот дает нам история государства, которое не может не вызывать восхищения у российской элиты – Древнего Рима, где фигура императора возникла как ответ на вызовы гражданских войн и общей деградации демократических институтов. В этой империи, нельзя не заметить, проявились многие моменты, близкие мечтам кремлевских обитателей: формально наличествующий, но безвластный сенат (конь, назначенный туда Калигулой, просто воплощение идеального депутата Государственной Думы); чуть ли не безграничные провинции, управляемые присланными из центра "генерал-губернаторами"; раздача плебсу хлеба, выращенного в императорских провинциях (у нас нефть не раздашь, поэтому сходство тут неполное, хотя и легко прослеживаемое), и ряд других.

Но самое важное даже не в этом. Римская имперская организация прекрасно снимала две проблемы, над которыми сейчас думает весь российский истеблишмент.

Во-первых, императорская власть была хотя и наследственной, но при этом практически всегда передавалась по не слишком формальным основаниям: от завещания в пользу близких родственников до акта усыновления любого талантливого полководца (а у нас есть такие), который затем и становился правителем.

Во-вторых, и это, на мой взгляд, самое важное, первый римский император, Август, был не просто обожествлен, но и реинкарнирован в виде имени Augustus в титулатуру любого последующего правителя. Это очень современно: представим себе, что в 2100 г. Россией управляет не президент, а путин Петров Иван Кузьмич – тождество путина и страны оказывается вечным. Сколько не меняй одного путина на другого, Россия не прекратит своего существования. А если еще отказаться от пришедшего с Запада названия самого несчастного для нашей страны месяца и переименовать август в путин, то никому даже в голову не придет вспоминать по "дефолт 17 путина" и все прочие подобные неприятности.

Так что вступая в новую имперскую эпоху, стоит внимательно задуматься о римских практиках. Пока еще не все усилия историков потрачены на борьбу с фальсификациями истории ХХ века…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

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