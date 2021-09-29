Просроченные долги белорусских «флагманов» достигли астрономической цифры 2 29.09.2021, 13:14

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Теперь это сумма с десятью нулями.

Статорганы подбили итоги работы флагманских компаний по всей стране. Общая проблемная задолженность теперь измеряется суммой с десятью нулями. Суммарный долг с пропущенными сроками уплаты у флагманов на 1 августа 2021-го достиг 10,045 млрд BYN, пишет banki24.by.

Совокупные обязательства состоят из долгов по кредитам и займам и кредиторки. Просроченные кредиты и займы на отчетную дату оказались равны 2,301 млрд BYN, просроченная кредиторка — 7,744 млрд BYN.

По Минску просроченные долги флагманов составили 1,550 млрд BYN. Также столица лидировала по скорости роста проблемных обязательств — плюс 9,5% с начала текущего года. Просрочка по кредиторке в Минске на отчетную дату достигла 1,330 млрд BYN, по кредитам и займам — 220,7 млн BYN.

В Брестской области проблемные долги составили 935,7 млн BYN, в том числе кредиторка — 623,6 млн BYN, кредиты и займы — 312,1 млн BYN. На первом месте по объему просроченной кредиторки в области находились флагманы Бреста (196,6 млн BYN), кредитов и займов — Малоритского района (127,2 млн BYN). В Малоритском районе в процедуре санации находится СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области просроченные долги достигли 917,4 млн BYN, из них кредиторка — 771,7 млн BYN, кредиты и займы — 145,7 млн BYN. Лидерство по объему просроченной кредиторки в области захватили флагманы Витебска (194 млн BYN) и Оршанского района (170,1 млн BYN), кредитов и займов — Витебска (79,8 млн BYN).

В Гомельской области проблемные долги составили 2,120 млрд BYN, из которых кредиторка — 1,460 млн BYN, кредиты и займы — 659,8 млн BYN. На первых местах по объему просроченной кредиторки в области находились флагманы Гомеля (285,9 млн BYN) и Жлобинского района (281 млн BYN), кредитов и займов — Гомеля (235,2 млн BYN).

В Гродненской области проблемные долги достигли 524,3 млн BYN, в том числе кредиторка — 453,6 млн BYN, кредиты и займы — 70,7 млн BYN. На первое место по объему просроченной кредиторки в области вышли флагманы Гродно (105 млн BYN), кредитов и займов — Лидского района (46,3 млн BYN).

В Минской области просроченные долги составили 2,560 млрд BYN, из которых кредиторка — 1,989 млрд BYN, кредиты и займы — 571,8 млн BYN. Лидерство по объему просроченной кредиторки в области захватили флагманы Минского (334,9 млн BYN) и Борисовского (210,1 млн BYN) районов, кредитов и займов — Минского района (107,9 млн BYN).

В Могилевской области проблемные долги составили 1,436 млрд BYN, из них кредиторка — 1,117 млрд BYN, кредиты и займы — 320 млн BYN. На первом месте по объему просроченной кредиторки в области находились флагманы Могилева (448,1 млн BYN) и Бобруйска (110,1 млн BYN), кредитов и займов — эти же города (104,7 и 64,2 млн BYN соответственно).

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