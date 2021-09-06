Политолог: Переворот в Минске реален и практически неотвратим 3 6.09.2021, 7:41

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Андрей Суздальцев

Окружение Лукашенко хочет «соскочить с Титаника».

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что в Беларуси произойдет номенклатурный переворот. Об этом он пишет на сайте politoboz.com:

— Нам осталось рассмотреть угрозы для режима со стороны белорусской номенклатуры/силовиков и России. Стоит отметить, что эти угрозы между собой косвенно связаны, так как РФ всегда незримо присутствовала за спиной белорусского силового блока. Но, прежде всего, посмотрим на белорусский истеблишмент, где сейчас все далеко не просто. Дело в том, что давно зафиксированный разрыв между основной номенклатурой и правящей хунтой нарастает. В стане силовиков существуют свои проблемы, которые периодически проявляются в суицидах. В целом нарастает понимание, что бесконечно жить и работать в режиме концлагеря невозможно. Но эти расколы непосредственно власти Лукашенко не угрожают, так как являются традиционными для «устоев» авторитарного политического режима, но, в то же время, они создают своеобразную «базу» переворота.

Необходимо учесть, что государственный переворот в условиях распада персонифицированной власти является закономерностью и традицией. Его подготовка основана на объективных законах поиска выхода из кризиса, так как, что уже отмечалось выше, оккупация все равно является режимом временным. Рано или поздно выход, пусть и катастрофический, но находится. И в этом случае обязательно появляется проблема людей, выступающих в роли расходного материала, и которых, в итоге, сбрасывают с «борта». Мы все это сейчас наблюдаем в Афганистане.

Выполнение любого требования внешних сил: к примеру, освобождение политических заключенных, потребует «выдачи» верхушки силового блока, а следом и расследования убийств и пыток. Это закономерность, от которой никуда не деться, так как выпускать всех «политических», а их уже более 600 человек, все равно придется. Лукашенко пытается выбраться из этой «западни» при помощи помилований, но это не спасет ситуацию.

Кроме того, сама хунта не вечна, а силовой блок, естественно, заинтересован в легитимизации существующего порядка, разрядке отношений с Западом и возвращении России в статус безусловного спонсора белорусского правящего режима. Легитимизация позволяет уйти от ответственности за преступления, уже совершенные «защитниками» Лукашенко, хотя нет иллюзий, что силовики защищали и защищают сами себя. Но как всего этого добиться?

В данной расстановке сил роль Лукашенко трудно переоценить. Именно бессменный белорусский руководитель должен легализировать поставгустовский политический режим. Однако…, у Лукашенко ничего не получается и не получится, так как он сам и является причиной кризиса. Изоляция и санкции растут и ужесточаются, отношения с Москвой продолжают оставаться в «конфетно-букетном» формате. Отсюда мечты официальных пропагандистов о том, что «все успокоится» и «Запад поймет». Эти фантазии в большей степени ориентированы не на белорусский народ, а на белорусскую номенклатуру и силовиков, которых пытаются успокоить и призывают потерпеть. Когда станет понятно, что ничего хорошего уже не будет, а ситуация будет неуклонно ухудшаться, тогда, на определенном этапе, хунта, ради собственного спасения, попробует убрать источник кризиса, чтобы переворотом прикрыть своё участие в преступлениях режима.

Можно говорить, что окружение белорусского руководителя состоит из трусливых и недалеких людей, но придется учесть, что замысел и исполнение переворота не зависит от личных качеств государственных чиновников и силовиков Лукашенко, так как построены они на страхе наказания и желании «соскочить» с «Титаника». Вот на это у «ближнего круга» «талантов» хватит.

Итак, переворот в Минске реален и практически неотвратим, но почти наверняка приведет к звериной схватке за власть.

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