Александр Опейкин: Свободные спортсмены нанесли очень сильный удар по диктатору 15.01.2022, 9:43

3,050

Для него закрыты последние «лазейки».

Белорусские спортсмены одними из первых поддержали перемены в стране. Все мы помним растяжку «Народ — чемпион», с которой они каждое воскресенье выходили на марши. Сегодня Фонд спортивной солидарности, который объединил свободных спортсменов, продолжает борьбу за демократическую Беларусь на международной арене. Благодаря их активности ряд соревнований был перенесен из нашей страны. В частности — чемпионат мира по хоккею, который называют «любимой игрушкой» Лукашенко.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в интервью сайту Charter97.org высказал мнение, что если бы в 2021 году в Минске прошел ЧМ по хоккею, то диктатору удалось бы избежать санкций.

— Давайте начнем с вашего масштабного проекта. Вы сейчас занимаетесь иском к УЕФА и АБФФ. Как продвигается эта история?

— Дело продвигается достаточно бодро. Весной нам казалось, что в УЕФА идут нам на встречу и готовы заниматься этим вопросом. При этом они прекрасно понимали, что в Беларуси происходит дискриминация спортсменов, что в целом работает репрессивная система в спорте. Однако в июне произошел резкий поворот. Нам просто отказали в возбуждении дисциплинарного процесса.

И дальше начинается другой уровень взаимодействия. Нам приходится подключать очень серьезных специалистов, которые помогали нам составить правильно апелляцию на решение УЕФА. Мы работали над этой апелляцией, она вынудила УЕФА начать повторный процесс. Это происходило уже осенью. Тогда стало понятно, что у них нет никакого желания начинать дисциплинарный процесс. В этой организации все были прекрасно осведомлены о происходящем, у них был доклад Фонда спортивной солидарности о коррупции и нарушениях в белорусском футболе.

Все прекрасно понимают ситуацию, но никаких действий осуществлять не хотят. То есть с нашей точки зрения решение УЕФА является коррупционным и, как минимум, нарушает собственные уставы. Но с другой стороны, это выглядело таким бездействием и игнорированием. Ничего не оставалось, кроме обращения в Cпортивный арбитражный суд (CAS).

И очень важный момент в том, что этот суд принял заявление к рассмотрению. Грубо говоря, значит есть предмет рассмотрения. Если бы этого не было, то заявление отфутболили бы на первой стадии. Второй важный момент, то, что CAS назначил трех арбитров, а не одного. Если бы был один, был бы риск какого-то субъективного фактора. Здесь сразу три арбитра. Соответственно, рассмотрение будет беспристрастным.

Ну и судя по этим обстоятельствам, есть ощущение, что CAS все-таки вынудит УЕФА выполнять собственный устав и начать расследование против Белорусской федерации футбола. Мы уверены в правильном решении CAS.

— Получается, что, мягко говоря, международные спортивные ассоциации не всегда прозрачны. Можно ли сказать, что зачастую вам приходится бороться и с режимом, и с международными спортивными функционерами одновременно?

— Да, они почти все непрозрачны: и ФИФА, и УЕФА, и НОК, и другие большие организации. История тянется примерно с середины 20-го века. Это общественные организации, соответственно доля каких-то коррупционных моментов достаточно высокая, но есть просто определенные общие тренды.

Мы на протяжении всего года активно взаимодействовали и с другими международными организациями, где не сталкивались с такими проблемами. Например, мы смогли достучаться до ИИХФ. Не смотря на то, что нам все говорили, что это такая монолитная структура, вы там ничего не добьетесь, не перенесете никакой чемпионат и вообще ничего не сможете. В итоге и чемпионат перенесли и (Баскова дисквалифицировали https://charter97.org/ru/news/2021/9/13/436861/). Поэтому все зависит от каждой конкретной организации.

С УЕФА чуть другой подход. Видимо, кто-то здорово лоббирует Белорусскую федерацию футбола на самом верху или УЕФА не хочет создавать какой-то прецедент, закрывая на это глаза. Сейчас такой момент, когда этот вопрос стал выходить на политический уровень. Он перестает быть только спортивным, потому что решения УЕФА идут в полный разрез с общим западноевропейским трендом касательно Беларуси. Идет тренд на изоляцию режима, идет (тренд на санкционные решения https://charter97.org/be/news/2020/12/3/402782/), тренд на давление на белорусские власти. Но при этом они наоборот продолжают финансировать Белорусскую федерацию футбола, которая является частью репрессивной машины. То есть это все идет во вред и все больше начинает беспокоить европейских политиков. Поэтому вопрос будет еще полыхать и полыхать в ближайшее время.

— Вы упомянули перенос чемпионата мира по хоккею. Как вы считаете, сильно ли бьют по диктатору подобные вещи?

— Очень сильно бьют. Тут вопрос не в том, чтобы задеть какие-то личные амбиции или любовь к хоккею. Тут подход исключительно прагматичный. Лукашенко видел этот чемпионат мира исключительно для легитимизации себя. Если бы чемпионат мира по хоккею состоялся, не было бы четвертого и пятого санкционного пакета, не было бы самолета с Протасевичем, ничего бы не было. Чемпионат в мае прошел бы, все бы похлопали в ладоши, Лукашенко бы всех наградил. Приехали бы какие-нибудь европейские чиновники на все это дело, ну и колесо бы прокрутилось.

Поэтому чемпионат надо было переносить. Не для того, чтобы забрать праздник у диктатора. Дело в том, что мы забирали площадку по легитимизации режима. И все переносы, все отмены крупных спортивных соревнований в Беларуси — это всего лишь лишение режима собственной площадки для легитимизации. Вот для чего это нужно, а не для того, чтобы навредить или позлить Лукашенко. Плевать на него. Есть вопрос гораздо более широкого плана. Если ты проводишь крупные международные соревнования, то так или иначе к тебе приезжают международные федерации, международные журналисты, всякие делегаты, инспекторы, спортсмены. Естественно, что из всего этого делается шоу.

Тот же чемпионат Европы по велотреку. В обычное время его бы не заметил никто. Но в текущих событиях из этого сделали бы большую пиар-компанию. Пропагандисты сказали бы на весь мир: какой у нас крутой велотрек, какой крутой Минск, какой крутой режим и какой крутой Лукашенко. Они показали бы школьников счастливых или что-нибудь еще. То есть устроили бы пиар. В конце бы вышел Лукашенко, наградил бы всех медалями. Нашлись бы пару каких-нибудь продажных делегатов, инспекторов или комментаторов, которые бы все это обставили, как прорыв в Европу.

— Есть такая расхожая фраза: «спорт вне политики». Может ли сегодня спортсмен в Беларуси быть вне политики?

— Нет, абсолютно исключено. Это уже невозможно ни с одной, ни с другой стороны. Потому что если режим собирает спортсменов на обсуждение новой Конституции, то это собрание ничем не отличается от (осуждения спортсменами результатов выборов https://charter97.org/ru/news/2021/1/29/409447/). Идет вовлечение в политику как с одной, так и с другой стороны. И это абсолютно нормально, потому что спортсмены — граждане. В Беларуси сейчас нет деления на спортсменов, артистов и кого-то еще. Есть граждане, которые хотят перемен, лучшего для страны, которые понимают, что Беларусь сейчас может надолго отстать от всего мира. И есть группа консервативных граждан, которые имеют статичное мышление, которые не хотят, чтобы Лукашенко куда-то делся. Поэтому спортсмены — это в первую очередь граждане. Естественно, что они не могут абстрагировано относиться к тому, что происходит. Тем более, если происходит какая-то дичь.

То есть в данном случае речь идет не о политике как борьбе демократов, социал-демократов и либералов. Речь идет о том, что в стране происходит беззаконие и ты не можешь как-то к этому равнодушно относиться. Если ты равнодушно к этому относишься, то ты являешься обычным соучастником. И люди, которые видят, что происходит беззаконие, но думают «я спортсмен, я должен быть вне этого», глубоко ошибаются. Беззаконие касается абсолютно всех.

С другой стороны, когда идет какая-то политическая борьба, но идет законно и равно для всех, тогда действительно, не очень комильфо спортсменам участвовать в избирательных или политических кампаниях. Хотя все это началось еще с прихода Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета. Спортсмены всегда являлись участниками избирательных кампаний Лукашенко. И первый, кто втянул белорусских спортсменов в политику, это был как раз таки сам Лукашенко. Поэтому ему не на что обижаться.

—После событий 2020 года все чаще можно было видеть радость простых белорусов от поражений наших хоккеистов, идет бойкот футбольных матчей. Как бы вы это объяснили?

— Да, это существует. Происходят катастрофические события для страны, а кто-то делает вид, что ничего не происходит, прикидывается шлангом. Поэтому граждане Беларуси, болельщики, это замалчивание со стороны политиков и спортсменов воспринимают как соучастие в этом всем. Происходит дичь, преступления. Происходит реальное беззаконие — посадки, избиения, убийства, в общем-то, самих болельщиков. Некоторые спортсмены делают вид, что «все окей, мы катаем мячик дальше». Соответственно, если ты на это никак не реагируешь, то ты становишься человеком с низкой моральной планкой.

Вот эта попытка быть «вне» оборачивается как раз таки тем, что этот человек становится ближе к соучастнику. Поэтому, соответственно, болельщики от этого коллективно отворачиваются.

— Вы выходец из гандбола. Наши гандболисты всегда показывали довольно неплохие результаты, со времен СССР у нас есть неплохая школа. Однако почему на государственном уровне ставка делается на дорогостоящий хоккей, который не приносит никаких результатов. Может, есть смысл обращать внимание на те виды спорта, где у нас что-то получается?

— Смысл есть, но Лукашенко имеет другую логику. Он идеализирует хоккей и тысячу других предприятий, которые сейчас не дают ничего. По сути, идет инвестирование не из прибыли, а из внешнего заимствования. Отсюда такой космический внешний долг, за который будут платить все граждане Беларуси. По сути, прихоти одного человека обслуживают налогоплательщики. Нет такого понятия, что Лукашенко что-то взял, построил или сделал. Спортивные объекты даются в нагрузку так называемым олигархам и застройщикам, получающим определенные места под застройку жилья или другого гражданского строительства. Стоимость спортивного объекта вкладывается в смету строительства этого жилья. По итогу за эти квадратные метры тоже рассчитываются граждане. По сути, все объекты спортивной инфраструктуры построили сами граждане. И инвестирование в хоккей происходит за счет населения и личного желания Лукашенко, а не из его кармана.

События 2020 года и произошли из-за того, что белорусы стали осознавать, что «какого х*ра мы за это платим?», при том, что приезжает определенная группа «чуваков», те же дети диктатора, и говорят, что это их достижения. Но это достижение всей страны. Ну и да, хоккей — это не тот вид спорта в Беларуси, который что-то показывает. При этом хоккей и футбол — достаточно дорогие виды спорта.

— Каким вы видите развитие белорусского спорта в свободной Беларуси?

— Сложно сказать. Все зависит от социально-экономической модели. Спорт не может самостоятельно существовать и так или иначе будет с ней связан. Соответственно, когда будет сформирована концепция социально-экономической модели, тогда и будет формироваться концепция развития спортивной индустрии. Но так или иначе, спорт будет развиваться по мировым тенденциям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.