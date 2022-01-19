Власти рассказали о подорожавших товарах и услугах, но некоторые забыли упомянуть 19.01.2022, 11:33

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Годовая инфляция в 2021 году составила 10%.

В Беларуси за 2021 год значительно подскочили цены на мясо, сигареты, рыбу, молоко, автомобильное топливо и бытовые услуги, сообщает МАРТ. Подорожание некоторых из этих позиций превысило 15%. При этом в ведомстве «забыли» рассказать про существенное подорожание отдельных позиций, в том числе стройматериалов, гречки, билетов в цирк. Напомним, годовая инфляция в прошлом году составила 10% (если точнее, то 9,97%). Это в 2 раза выше изначального прогноза чиновников, сообщает zerkalo.io.

На какие товары декабре замедлился рост цен

В декабре рост годовой инфляции замедлился до 10% против 10,3% месяцем ранее, уточняют в МАРТ. В ведомстве поясняют, что это во многом обусловлено тем, что «затормозило» подорожание плодоовощной продукции (до 17,4% в декабре в годовом выражении), растительного масла (до 19,9%), куриных яиц (4,1%), обоев (до 6,2%), медикаментов (до 14,2%), мебели (до 12,7%).

«В декабре по сравнению с ноябрем отмечается сезонное удорожание овощей на 16,2%, в том числе огурцы свежие — на 33,4%, капусты белокочанной свежей — на 24,5%, перца сладкого — на 15,5%», — приводят статистику в МАРТ.

Зато из-за скидок в прошлом месяце подешевели обувь (-1%) и одежда (-0,7%).

МАРТ о том, что заметно подорожало за 2021 год

«За год отмечается значимый рост цен на мясо и мясопродукты (на 15,2%), табачные изделия (на 13%), рыбу и рыбопродукты (на 12,6%), молоко и молочные продукты (на 6,8%), отдельные непродовольственные товары (автомобильное топливо — на 17,1%), а также бытовые услуги (на 11,4%), — уточнили в МАРТ.

По данным Белстата, цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли на 28,3%, мясной фарш и субпродукты из птицы — на 22,1%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 21,4%, мясные котлеты — на 20,2%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 18,6%, свинина бескостная — на 17,1%, сало, грудинка — на 16,2%, рагу, набор из свинины — на 15,9%.

Что касается молочных продуктов, то йогурт за прошлый год стал дороже на 10,9%, молоко сгущенное с сахаром — на 10,8%, жирный творог — на 8,3%, следует из данных Белстата.

Про подорожание каких товаров и услуг «забыли» рассказать в МАРТ

При этом в МАРТ не рассказали, к примеру, про подскочившие цены на гречку, которая, по данным Белстата, за прошлый год — декабрь к декабрю — подорожала на 27,9%. Белстат приводит также средние цены на товары в розничной торговле — магазинах и на рынках. Если в декабре 2020 года гречка стоила, данным Белстата, 3,1 рубля за килограмм, то в прошлом месяце — 4,42 рубля. То есть подорожание составило 42,6%.

Услуги по пользованию лифтом за прошлый год подорожали, как сообщает Белстат, на 72,3%, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на на 47,4%, билеты в цирк — на 36,6%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 34,6%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 26,7%.

Как менялись планы властей по инфляции и как они разгоняли ее своими решениями

Годовая инфляция в 2021 году составила 10% (если точнее, то 9,97%). Это самый стремительный рост цен за последние 5 лет. Инфляция могла еще больше разогнаться, если бы власти к концу года в ручном режиме не «подкручивали» цены. Напомним, рост тарифов на некоторые услуги перенесли на нынешний год.

Ранее власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%.

Росту цен на товары и услуги в 2021 году поспособствовало решение властей поднять с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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