«Ощущение неизбежных перемен охватило все постсоветское пространство» 1 20.01.2022, 11:23

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Фото: AFP

Революции зреют не только в Беларуси и Казахстане.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Андрей Санников выразил мнение, что события в Казахстане являются доказательством того, что на всем постсоветском пространстве есть запрос на перемены:

— Все-таки это революция, как не пытаются сказать, что там были бунты. Нет, когда люди выходят с лозунгами: «Дед, уходи!» и «Вперед, Казахстан» — это не экономические бунты и это не бунты из-за повышения цен на газ. Заметьте, в Жанаозене были такие робкие лозунги, а потом, когда вспыхнул Казахстан — они были по всему Казахстану одновременно. Не требовали снизить цены, а требовали отставки всего правительства и всего руководства страны.

Я вот хотел бы подхватить, что все зреет не только в Казахстане и в Беларуси. Посмотрите, что в Молдове происходит.

Даже вот если взять этот ввод войск карателей в Казахстан под эгидой ОДКБ, я думаю, что Пашинян еще будет пожинать плоды своего предательства, потому что он подписал решение о вводе войск. На выборах на своем месте он удержался с помощью России, с помощью сильного административного ресурса, который был задействован на выборах. Но армяне, во-первых, остро отреагировали на то, что именно Пашинян подписал это решение. Во-вторых, просто-напросто отказывают ему в доверии. Так что, я думаю, там тоже будут скоро происходить какие-то события.

В Грузии, где сидит президент Саакашвили, это вообще ни в какие ворота не лезет, гоняли его по стране, отказывали в медицинской помощи руководителю государства и руководителю-реформатору, как к нему не относись.

Посмотрите на Кыргызстан. Кыргызстан очень не хотел, чтобы название страны звучало в составе этих войск карателей ОДКБ и парламентом поднимался этот вопрос, хотя там не лучшее руководство. И протесты были, в отличии от других стран. И выходили они протестовать именно против ввода войск. Они выходили, как в 1968 году вот эта вот семерка на Красную площадь.

Узбекистан не очень желает разделять подходы Лукашенко, когда он пытался привлечь Узбекистан на свою сторону и говорил: «Там сейчас вспыхнет, смотрите, ребята, давайте к нам. Мы сейчас всем по зубам дадим». Но вот не хотят они, даже при этой власти. То есть везде зреет очень большой такой нарыв, который взорвется и все чаще сейчас поговаривают о том, что в России не все так просто. И в России Путин не так легко сейчас сидит на своем троне.

Валерий Цепкало также считает, что желание перемен является отличительной приметой времени на постсоветском пространстве. Главным уроком, который должны вынести правительства из последних событий, он видит формулу «уходя — уходи»:

— Есть ощущение серьезных перемен, ощущение, что вот-вот что-то обязательно должно поменяться. Беларусь сейчас депрессия накрыла, но все равно еще в 2020 году мы чувствовали эту потребность перемен. На самом деле, она везде есть. И это один урок.

Самый главный урок заключается в том, что «уходя — уходи». Никаких сценариев, когда ты ушел и остался одновременно, таких сценариев уже быть не может. Гораздо лучше сценарии, когда тебя просто провожают нормально, как это происходит во всех демократических странах, как Меркель проводили, как там провожают американских президентов, любых. Уходишь — все, молодец, тебе похлопали, давай дорогу двигаться другим. И тогда ты спокойно дышишь, тогда спокойно ездишь, тогда ты уважаемый человек, тогда ты где-то своим авторитетом продолжаешь влиять.

Поэтому вот тут вот, мне кажется, все-таки есть сходные моменты с тем, что было в 90-х, было какое-то ощущение неизбежных, серьезных перемен и здесь оно тоже есть. И в России оно тоже есть.

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