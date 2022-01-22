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«В конце дня хочется просто лечь на диван»: как живет социальный педагог из Гомеля на $245 в месяц

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  • 22.01.2022, 11:50
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«В конце дня хочется просто лечь на диван»: как живет социальный педагог из Гомеля на $245 в месяц

Белоруска рассказала о чудесах экономии.

В рамках традиционной рубрики «АиФ» интересуется, как живут люди разных профессий и социальных слоев на свои доходы. Журналисты заглядывают в чужие кошельки, но только с разрешения их владельцев. Сколько человек зарабатывает, а сколько тратит? Хватает ли основного дохода на жизнь или приходится прибегать к дополнительному источнику заработка?

Сегодняшняя героиня - 22-летний социальный педагог школы и молодой специалист Виктория.

Профессия

- Труд социального педагога в школах - это и работа с документами, и коммуникация с людьми. Под первым я имею в виду проведение инструктажей учащихся (это правила ПДД, инструктажи по технике безопасности, информация о вреде курения и наркотиков и пр.) и составление анкет (о склонности к суициду, о том, справляется ли учащийся со школьной нагрузкой, и т. д.). А под коммуникацией подразумевается взаимодействие не только с педагогическим коллективом, но и с неблагополучными семьями, работа с их детьми. Например, кто-то из ребят что-то украл - в школу приходит бумага, и я веду всю документацию по делу ребенка: разговариваю с ним, с его родителями, как школьный представитель езжу с учащимся в инспекцию по делам несовершеннолетних и так далее. Но, помимо краж, бывают и более серьезные случаи… Именно это и отнимает все силы: и физические, и эмоциональные. Да и дети сейчас разные: кто-то тихий и спокойный, а те, с кем мне приходится контактировать чаще, могут и нахамить. А так как я человек впечатлительный, принимающий все близко к сердцу, то иногда общение с неблагополучными семьями и ситуации, произошедшие с детьми, даются мне очень тяжело. Однозначно не могу сказать, все ли меня устраивает. Но, не смотря на усталость, я все равно продолжаю трудиться, так как чувствую большую ответственность.

Зарплата

За свой труд я получаю 600-630 рублей в месяц. На мой взгляд, это не так много, так как на жизнь мне не всегда хватает. Хотя, замечу, я не транжира и на широкую ногу жить не привыкла. Однако если бы не общий семейный бюджет с мужем, то не думаю, что могла бы самостоятельно сводить концы с концами. Конечно, хотелось бы приумножить свой доход, но на подработку или вторую работу ни времени, ни сил не хватает. Так как на рабочем месте я нередко перерабатываю, а из-за серьезной психологической нагрузки в конце дня хочется просто вернуться домой и лечь на диван.

«Коммуналка» и связь

Снимаем двухкомнатную квартиру в Гомеле за 150 долл. Но это в мои расходы не входит. Договорились, что за аренду жилья платит муж, а я - за коммунальные услуги. За них зимой выходит около 85 рублей. За мобильную связь с доступом в Интернет в месяц плачу примерно 15-20 рублей.

Транспорт

Мне кажется, что за проезд в транспорте я отдаю очень большие суммы. Можно сказать, это основная графа моих расходов. Ежемесячно трачу на проездной 42 рубля. А есть еще и такси… Моя работа находится далеко от дома, почти за чертой города. Бывают случаи, когда опаздываю (например, троллейбус не приехал вовремя на остановку или я проспала) либо когда по работе приходится ездить в различные структуры. Чтобы сэкономить время для работы, так как ее за меня никто не сделает, вызываю такси. В месяц за такую услугу могу отдать 70-80 рублей. Особенно дорого это зимой, когда тариф повышается.

Покупки

На еду из своего кошелька трачу примерно 150-200 рублей в месяц. Сюда же я включаю редкие походы в кафе за кофе или перекусом. Из бытовой химии раз в два месяца покупаю порошок, моющее средство для посуды, тюбик зубной пасты, средство для чистки унитазов и ванн. За все это выходит примерно 20-25 рублей. Такие вещи обычно покупаю в магазинах фиксированных цен - выходит дешевле, чем если затариваться ими в супермаркетах. За косметику отдаю 10-15 рублей в месяц.

Одежда и досуг

Стараюсь покупать вещи в магазинах или Интернете в период скидок и распродаж. Или, как альтернативный вариант, заглядываю в секонд-хенды. Бывает, что в месяц потрачу на одежду и 50 рублей, а бывает, и ни копейки. Так как зарплата небольшая, то на хорошую и дорогую сезонную вещь приходится откладывать.

Я люблю читать, чтобы не тратить много денег, читаю книги через Интернет - так дешевле. Правда, иногда после рабочего дня приятно заглянуть в книжный магазин, однако, как правило, не покупаю больше одной книги в месяц. На это лимит - 10-15 рублей. Один или два раза в месяц могу выбраться куда-то посидеть с друзьями: в бар или кофейню. Но в такой вечер в целях экономии стараюсь не тратить более 25 рублей. Слушаю музыку в платном приложении своего телефона, за подписку - 6 рублей в месяц. Также посещаю психолога. Один сеанс - 15 рублей. Откладывать деньги у меня, к сожалению, получается редко.

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