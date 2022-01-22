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Военный аналитик: Харьков превратится в Грозный

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  • 22.01.2022, 13:21
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Военный аналитик: Харьков превратится в Грозный

Почему российские войска не пойдут в города Украины.

В интервью Washington Post президент Владимир Зеленский, рассказал, что Харьков может быть оккупирован Россией под предлогом защиты русскоязычного населения. В то же время Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что с начала января оккупанты тайно завезли железной дорогой и автомобильным транспортом с территории РФ свыше 7 тысяч тонн топлива, несколько танков и самоходных артиллерийских установок, а также снаряды для минометов и артиллерии. Насколько вероятен озвученный Владимиром Зеленским сценарий, и являются ли новые поставки топлива Россией в ОРДЛО сигналом к тому, что Россия готовится напасть, "Апострофу" рассказал военный обозреватель Михаил Жирохов.

Российские военные вряд ли рискнут ввязаться в уличные бои за Харьков, учитывая опыт боев за Грозный. Однако, если россияне будут проводить локальную операцию, то наиболее вероятным будет удар в направлении Харьковской области по тылам нашей группировки, которая находится на Донбассе. В этом случае задачей этой операции будет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Один из сценариев - нанесение основного удара с территории оккупированного Донбасса, а поддерживающий фланговый удар придется на Харьковскую область в направлении административной границы с Луганской областью. Там находится наша вторая линия, склады и вся необходимая инфраструктура. Это наиболее удобный вариант для россиян. Путин таким образом "сохранит лицо", поскольку для внутреннего потребления ему нужно будет объяснять, почему не началась большая война с Украиной.

Предполагаю, что соответствующими ведомствами нашему президенту назывались и другие населенные пункты, которые находятся под прицелом России. Просто я не исключаю, что Зеленский из всех городов запомнил только Харьков. Насколько мне известно, есть 8-10 вариантов наступления россиян. Это может быть и наступление на Сумскую область, и высадка десанта с комбинированным ударом с оккупированных территорий в направлении Мариуполя. Также речь может идти о высадке десанта в районе Одессы. Но в самой Одессе возможности для высадки российского десанта отсутствуют. Итак, 3-4 сухопутных направления и высадка на Азовском и Черноморском побережье, которые будут поддержаны ударами с оккупированного Крыма и Донбасса. Но по опыту двух мировых войн, так называемое "крымское горлышко" будет вносить коррективы в план ведения боя россиян. Да, и украинская сторона приготовила за эти 8 лет некоторые сюрпризы для россиян, в том числе и минные поля.

Если говорить о танкоопасных направлениях, то речь пойдет о Сумах и Харькове. Черниговщину я не рассматриваю из-за огромного количества рек и небольшого количества мостов, которые смогут выдержать 40 тонн, то есть выдержать танки. Если подорвать 5 мостов, которые там присутствуют, то это собьет темп наступления российской армии. А для россиян первые три дня будут очень важны. Россия понимает, что на этот раз Запад будет достаточно мощно реагировать на агрессию, и поэтому им в течение 72 часов нужно будет занять как можно больше территорий без уличных боев. Это такой совковый комплекс, когда военные боятся уличных сражений. По этой причине россияне в 2014 году ни в Донецк, ни в Луганск не вошли, хотя у них была такая возможность. Потому что у офицеров, имеющих советскую подготовку, на уровне подкорки зашит тезис - уличных боев избегать. Это тянется с того момента, когда советская армия понесла огромные потери при взятии Берлина и Варшавы во время Второй Мировой войны.

А те 7 тысяч тонн топлива, которые завезли на Донбасс нельзя считать маркером наступления. Дело в том, что масштабных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории оккупированного Донбасса нет, и они завозятся с колес. То, о чем сообщило ГУР МО, это тот минимум, который необходим для учебной подготовки. Сейчас стартовал так называемый зимний период обучения, и на всех полигонах, которые находятся на оккупированных территориях, идет подготовка и слаживание боевых частей. Да и объемы топлива не столь велики, чтобы вести боевые действия. Фактически, это заправка 300 танков в день. Они смогут ездить, но не воевать. Когда танки воюют, то расход топлива в разы больше. Поэтому я лично не считаю, что они готовятся к наступлению. Для наступления нужно, чтобы топливозаправщики шли вереницей. Но этого мы пока не видим.

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