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22 января 2022, суббота, 18:59
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«Каждый сам выбирает: служить Богу или прислуживать Иуде»

«Каждый сам выбирает: служить Богу или прислуживать Иуде»

Преподаватель БГУ записала сильное обращение в защиту коллеги.

Профессор кафедры высшей математики БГУ Наталья Абрашина-Жадаева на странице в Facebook опубликовала видео, в котором возмущается фактом увольнения кандидата физико-математических наук, доцента Максима Шундалова. Ученый работал в БГУ более 20 лет: он окончил физфак БГУ, там же аспирантуру, и в 1998 году начал работать на факультете, передает «Белсат».

Наталья Абрашина-Жадаева говорит, что таких специалистов осталось немного.

«Если бы могла, то завыла бы! Все просто: мы в летнее выборное время 2020 года были обычными гражданами своей страны и у нас еще немного теплилось в душах, что наши права не будут ущемлены.

Да, если бы так и произошло, то мы выбрали бы президентом Бабарико или Тихановского. Но все было сделано так, чтобы этого не произошло. И вы знаете кто решил все поставить с ног на голову. И все, что происходило потом, называется мирным протестом. Были мирные марши и мирное требование вернуться к честному пересчету голосов или новым выборам. И что? Наше несогласие было трактовано как экстремизм. Ребят хватали, сажали. Кто-то и сегодня незаслуженно сидит. За что? Кто за что, главное повесить ярлык!

Приписывают, что мы служим иностранным дядям. Чушь. Мы жили здесь и будем жить. И хотим, чтобы была сменяемость власти, а не переписывание Конституции по желанию «одного». Сколько наших граждан сбежало из страны, сколько нынче увольняют, чтобы угодить «одному»?.. Или этот «один» и не знает, что увольняют врачей и преподавателей и других специалистов, надо бы узнать, чтобы он узнал и ужаснулся. Ах да, его дети будут учиться в элитных школах, вузах, и лечить их тоже будут достойные врачи за границей, или сюда их привезут. (…)

Я сегодня очень переживаю. Потому что поддался на уговоры Максим Шундалов, наш прекрасный преподаватель и ученый, написал по собственному. Таких профессионалов осталось немного. Но более всего меня обескуражило сообщение, что коллеги из других кафедр согласились выполнять его нагрузку. Это как? Думают, что с ними так не поступят, как с нашими коллегами иными? Что их такая участь минует? Сегодня они промолчали, а завтра с ними так же рассчитаются. Так уже было в истории. Каждый сам выбирает: служить Богу или прислуживать Иуде!», – написала преподаватель.

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