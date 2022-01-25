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Чиновники оправдываются за «заморозку» цен на овощи

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  • 25.01.2022, 12:22
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Чиновники оправдываются за «заморозку» цен на овощи

Власти просто не могут совладать с инфляцией.

Несмотря на ограничения цен постановлением № 100, производители и держатели стабфондов злоупотребляли и повышали цены. Именно поэтому решено отдельно регулировать цены на борщевой набор (свекла, лук, картофель, морковь, капуста), пояснил журналистам 25 января заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. По его словам, в 2021 году цены на такую продукцию в среднем выросли на 18%.

Замминистра напомнил, что с 26 января вводятся ограничения на упомянутые овощи и яблоки. Речь идет только об отечественной продукции. До мая 2022 года для производителей наценка для рентабельности ограничена 20%, для держателей стабфондов — 10%. В рознице надбавка — не более 30%. Учтены затраты на хранение и нормы естественной убыли. Нарушителям ценового режима грозят самые жесткие штрафные санкции.

Андрей Картун ожидает, что в массовом сегменте будет происходить переориентация на отечественного производителя. Запасов продукции до нового урожая хватает. Собрано более 400 тыс., а потребность внутреннего рынка составляет 50 тыс. т.

Представитель МАРТ добавил, что регулирование касается и фермеров, и торговли на рынках. Но речь не идет о премиум-сегменте. То есть в продаже параллельно с относительно дешевой картошкой может появиться дорогая египетская. Также цены могут быть выше на мытую морковь и другие виды переработанных овощей.

МАРТ не исключает негативного влияния соседних рынков (в том числе через экспорт) и будет держать руку на пульсе. Регулятор готов к более жестким мерам.

Картун также пояснил, что вместе с т. н. борщевым набором не регулируются цены на огурцы и томаты, т. к. это не продукция длительного хранения.

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