Толпы «рыбаков» вышли на лед Немане и выгребают рыбу руками 8 26.01.2022, 14:20

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Оголодали?

Возможно, в эти дни на затонах Немана повторяется прошлогодняя история: тогда из-подо льда вычерпывали собравшуюся на зимовку рыбу. Толпы людей снова скапливаются на льду — и, по мнению активистов, это не всегда добросовестные рыбаки. Злодеев обвиняют в багрении — но каждый из них в случае опасности уверяет, что ловит на честную мормышку. Поди докажи. Снимки со льда опубликовал портал NewGrodno.

Напомним, как развивались события в прошлом году на одном из затонов в Гродно. На льду по щиколотку в воде столпились сотни человек и судорожно таскали плотно стоящую беззащитную рыбу. После того как на этих добытчиков обратила внимание вся страна, приехали работники МЧС и распилили лед бензопилами. Мотивировали «безопасностью людей».

В местном рыбацком сообществе беспокоятся: ну явно же багрят!

Напомним, что такое вообще багрение. На леску вешается несколько крючков-тройников, иногда такую снасть называют «дура». Опускай в плотную стаю рыбы, дергай вверх, складывай в мешок то, что зацепилось животами и хвостами. То, что не зацепилось, потом гибнет от ран. К рыбалке это отношения не имеет, считается запрещенным способом лова, может привести к штрафу.

Но почему сразу «багрят»? Может, просто ловят на балансир, это нормальный способ... Константин, один из активистов рыболовного сообщества, уверен, что «не нормальный». Говорит, на льду и в мешках видел рыбу в крови и с характерными повреждениями. Вот только поймать за руку такого добытчика сложно — он за секунду превращается в добросовестного «пользователя» с мормышкой.

— На самом деле, инспекторы там часто бывают, просят показать улов, — рассказывает Константин. — Наверное, штрафуют кого-то... Но так проблему не решить, надо закрывать затон, где зимует рыба.

Это мнение, кстати, далеко не всем нравится: получается, из-за пятнадцати человек с «баграми» десятки лишатся нормальной честной рыбалки.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

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