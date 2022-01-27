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Почему белорусская торговля в шоке

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  • 27.01.2022, 11:18
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Почему белорусская торговля в шоке

Бизнес лихорадочно ищет выходы.

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров в рамках постановления №100 ввела ценовые ограничения на фрукты и сыры.

Они касаются цен на свежие капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки, которые не ввозились в страну до 1 января 2022 года, а также на выпускаемые в Беларуси твердые и полутвердые сыры.

Газета «Белорусы и рынок» спросила у экспертов, что это значит.

Виктор Маргелов: Торговля в шоке

Сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов не имеет ответа на вопрос, почему введены ограничения на фрукты и сыры.

— У меня вменяемого ответа нет на этот вопрос. Наверное, чтобы пополнить карманы импортеров. Да, ряд позиций торговли укладывается в эти параметры. Но позиции «капуста» и «яблоки» вообще вызывает удивление: почему? Ведь оптовая цена на капусту процентов на 30 выше, чем установленная розничная цена. Она закупается по 2 рубля за килограмм, плюс НДС, плюс наценка, а розничная цена — 1 рубль 60 копеек. То же самое по яблокам: яблоки есть и второго сорта, и полугнилые, и с грецкий орех, а есть элитные, которые везде оптом стоят 2 доллара и выше. Как их можно по 2,50 продавать? Кто тот товарищ, который захочет это делать?

Соответственно, белорусских яблок у нас в продаже не будет, значит, придется завозить импортные. Наверное, то же самое произойдет и с капустой, и с морковкой.

Оптовики прекратили отгрузку, а торговля лихорадочно ищет выходы. Картошка в гипермаркетах осталась мельче грецкого ореха.

— То есть, в итоге мы получили дефицит овощей и фруктов?

— Да, очевидно, что это дефицит. Я понимаю, если бы действия были подтверждены достаточными запасами продукции у производителей и оптовиков. Но когда этого нет (я не обсуждаю полугнилую картошку), как насыщать рынок? Ответа нет.

— Но, с другой стороны, белорусские власти ввели санкции на западные фрукты и овощи…

— А чего запрещать? Все уже вывезено. До 1 января капуста белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки в Беларусь не завозили. Традиционно капуста завозилась с мая, потом картошка из Египта – это самые ранние закупки, которые продлятся до сентября. Но чтобы к нам зимой капусту завозили, такого не было. Но, наверное, будет.

Лев Марголин: Цены растут, их надо ограничивать

«С одной стороны, — говорит экономист Лев Марголин, — 10 процентов, которые пообещали малообеспеченным слоям населения, не могут, видимо, покрыть дополнительные расходы, связанные с экономической ситуацией в мире, где цены на продовольствие растут. А кроме того, Беларусь сама объявила санкция против западных продуктов, в первую очередь – против овощей и фруктов. Возможно, появились первые звоночки, первые последствия таких решений».

Впрочем, считает он, если ограничивают цены на продукты, то возможны два варианта: либо эти продукты постепенно исчезают с полок, либо появляются под другими названиями, в другой расфасовке и с другими ценами, экономически обоснованными.

Самое интересное, что и авторы, которые вводят ограничения, прекрасно осведомлены об этом.

— Но новые ограничения касаются цен на свежие белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель и яблоки, которые не ввозились в страну до 1 января 2022 года, а также на выпускаемые в Беларуси твердые и полутвердые сыры.

— Здесь возможен еще один вариант. Когда растут цены во всех странах вокруг, тогда растет желание вывозит эти товары на экспорт. А если появляется альтернатива: либо продавать здесь, либо вывозить на экспорт подороже, то сразу появляется альтернатива и у нас. Мы же не изолированы от остального мира, как Северная Корея. Появление такой тенденции нельзя исключать. Видно, пошла тенденция к росту цен, значит, их надо ограничивать.

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