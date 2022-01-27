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Как уехать на чужбину и жить там, а не выживать

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  • 27.01.2022, 17:57
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Как уехать на чужбину и жить там, а не выживать

История белоруса, который перевез семью из Гомеля в Польшу.

Не все беларусы переезжают в Польшу прежде всего по политическим мотивам: есть и те, кто покидают родину потому, что не видят экономической, житейской перспективы для себя и своих семей.

В последние месяцы наблюдается тенденция по увеличению таких мигрантов. Сайт «Свободные новости» поговорил с Александром Яворским, который перевез свою семью из Гомеля еще в 2019 году.

Почему решились на переезд

– Александр, что подтолкнуло вас к непростому решению покинуть страну?

– Я трудился в одном из подразделений Беларуснефти, сначала на мойке, потом оператором. Денег ни на что не хватало, вот и начал подрабатывать в такси. К 2018 году не только сам был за рулем: еще две машины сдавал в аренду. Но после прихода на рынок Яндекса водители с лицензиями стали не нужны, заработки ощутимо упали.

Таксистский актив Гомеля удостоился приема у главы горисполкома. На наши доводы тот реагировал неадекватно, хотя все было предельно ясно. Для государства крупный российский игрок оказался важнее интересов местных предпринимателей.

Мы с женой прекрасно понимали, что идея продать машины и вложиться в другую «тему» может обернуться той же историей непредсказуемого банкротства.

– Почему именно Польша?

– Ну тут все достаточно просто. Мой дед Болеслав был этническим поляком, поэтому получить документы было проще. С трудом записался проэкзаменоваться на карту поляка в Белостоке, готовился онлайн и благополучно… не сдал! В тот же день решили остаться в польском городке и подавать документы на постоянный вид на жительство по корням (stały pobyt), что в принципе нас устроило, ведь воссоединиться с семьей проще, чем делать всем карту поляка.

Пока шло рассмотрение документов, дружно закрывали вопросы в Беларуси, продали квартиру и все, что не могли вывезти в Польшу.

Как обустраивались

– Как долго оформляли тут документы?

– Ровно через четыре месяца получил сталый побыт, а следом супруга и дочь.

– Расскажи о своих первых шагах в Польше?

– Переехали в Варшаву: сочли, что в ней больше возможностей. Хотели зарабатывать сдачей авто в аренду. Купили автомобиль до начала коронавируса. Но инвестиция оказалась неудачной – машина простаивала.

Долго искали источник дохода, тем более, жена была в декрете. И вдруг подумалось: а ведь у меня появился большой опыт, пока оформлял все документы для себя и семьик: вид на жительство, растаможка авто, открытие ИП… А почему бы в таком случае не заняться оказанием таких вот услуг другим?

Вот и открыли с женой агентство по трудоустройству и легализации (Agencja pracy Aliaksandr Yavorski).

– А как с бытовыми вопросами?

– Начали потихоньку обустраиваться. Детский сад в Варшаве выбирали около полугода. Сначала дочь постоянно плакала. Сделали вывод, что она пока не готова. После двухмесячного перерыва нашли новый во всех отношениях сад с дополнительными кружками и разными развивающими занятиями. Здесь с самого начала ей очень понравилось, на первых же выходных появились вопросы: «Мама, когда я пойду в сад?» Это удовольствие обходится нам в 1000 злотых (640 рублей) в месяц. Включая дополнительные занятия по английскому языку, танцам, еще – логопед. Ну и питание – 15 (10 рублей) злотых в день.

Как дела теперь

– Расскажите подробнее о своем бизнесе?

– Мне никогда не нравились проекты, распространённые в Польше – говорю о вариантах со сдачей в аренду тех, кто ищет заработок (leasing pracowniczy). Но в такой схеме человек получаает минимум.

Мы же решили подыскивать специалистов для конкретного работодателя, за вознаграждение от фирмы. Это никак не ущемляет в зарплате самого работника. Для поиска клиентов начал вести телеграм-канал с постоянными обновлениями актуальных вакансий, снимать там видео и выкладывать в Ютуб. Я горжусь, что благодаря нашей помощи в Польшу приехал очень и очень многие, в том числе с семьями.

– Как успешно продвигаются дела?

– Достаточно хорошо. Мы расширяем виды деятельности под запросы клиентов. Сейчас чаще всего помогаем в открытии фирм, получении лицензий, с бухгалтерским сопровождением, подготовкой командировочных документов работникам в другие страны ЕС.

– Кто основные клиенты?

– Звонят граждане со всех стран СНГ, но 90% наших клиентов из Беларуси и России.

– Сколько сотрудников в Вашей фирме?

– В основном работаем вместе с супругой. Она отвечает за рекламу и обработку звонков, документальное оформление. А я занимаюсь выполнением заказа.

Есть клиенты, которые хотят работать исключительно с женщинами, и есть те, кто предпочитает иметь дела с мужчинами. Поэтому мы идеально дополняем друг друга.

Многие не понимают, как супругам можно работать вместе, но мы свое дело по-другому не представляем.

Что думают о жизни

– Ну а с “квартирным вопросом” как?

– Год назад присмотрели жилье. Начали искать варианты кредитования. Оказалось, что с нашими документами большинство финансовых учреждений не готовы работать. В течении полугода выполнили необходимые условия для повышения шансов на кредитование и после трех отказов все же получили положительное решение от банка ING (годовая ставка 2.45%). Оплата по кредиту получается меньше стоимости аренды жилья.

– Вы довольны своим переездом в Польшу?

– Наш переезд оказался не самым легким, вернув время назад, можно было бы сэкономить приличное количество средств и времени… Но, наверное, по другому случиться не могло, и мы благодарны тому, что есть, и тем знаниям, которые получили, допуская ошибки. Охотно делимся своим опытом, ежедневно проводим бесплатные консультации на волнующие темы жизни в Польше.

– Как относитесь к последним политическим событиям в Беларуси?

– Выражаю свое уважение беларусам, выходившим на улицы в 2020 году. И всем тем, кто сейчас продолжает работать, чтобы обстановка на родине поменялась как можно быстрее.

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